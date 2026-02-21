Herederos del arte: los nietos del Flaco Spinetta consolidan su camino en la música, el cine y la moda

Por su parte, Benicio Mutti Spinetta asumió roles protagónicos en Emi, escrita y dirigida por Ezequiel Erriquez Mena y estrenada en el Festival Internacional de Cine de Chicago en octubre de 2025. También formó parte de "No corre el viento", de Matías Malet, y “Mi mejor amigo", de Martín Deus. En paralelo, en 2024 presentó “Lo que vi”, su primera muestra individual de pinturas, ampliando su perfil hacia las artes visuales.