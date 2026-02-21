Secciones
EspectáculosFamosos

Herederos del arte: los nietos del Flaco Spinetta consolidan su camino en la música, el cine y la moda

Impulsados por el éxito de la banda Flu Os, Angelo y Benicio construyen juntos una trayectoria artística firme, con identidad propia más allá del peso simbólico del apellido de su abuelo.

Angelo Mutti Spinetta y Benicio Mutti Spinetta. Foto captura. Angelo Mutti Spinetta y Benicio Mutti Spinetta. Foto captura.
Hace 1 Hs

Crecer en una familia atravesada por el arte puede ser un impulso o una carga. Para Angelo Mutti Spinetta (25) y Benicio Mutti Spinetta (23), fue solo la primera. Los nietos de Luis Alberto Spinetta, eligieron no esquivar ese linaje, sino reinterpretarlo desde la actuación, la música y hasta el modelaje.

Son los dos hijos mayores de Catarina Spinetta y Nahuel Mutti, quienes fueron pareja durante 24 años hasta su separación en 2022. Tienen un hermano menor, Justino. Rodeados desde la infancia por cámaras, escenarios y estudios de grabación, encontraron naturalidad en un universo que para otros suele ser ajeno.

La dura historia detrás de "Seguir viviendo sin tu amor": a quién dedicó Spinetta el tema que marcó su carrera

La dura historia detrás de Seguir viviendo sin tu amor: a quién dedicó Spinetta el tema que marcó su carrera

Su primera experiencia relevante en el cine fue en 2014 con la película Anagramas, dirigida por Santiago Giralt, donde compartieron elenco con sus propios padres. Aquella participación funcionó como punto de partida. Con el tiempo, cada uno delineó su propio recorrido, según informó La Nación.

El mayor, Angelo Mutti Spinetta, integró el elenco de Primavera (2016), Tierra de pájaros (2017), Un viaje a la luna (2018) y La llegada del hijo (2025), producción que obtuvo el premio al mejor largometraje en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. También participó en teatro y en televisión con la serie Barrabrava, encabezada por Gastón Pauls y Matías Mayer.

Día del Músico en la Argentina: ¿por qué se celebra hoy y qué relación tiene con Spinetta?

Día del Músico en la Argentina: ¿por qué se celebra hoy y qué relación tiene con Spinetta?

Por su parte, Benicio Mutti Spinetta asumió roles protagónicos en Emi, escrita y dirigida por Ezequiel Erriquez Mena y estrenada en el Festival Internacional de Cine de Chicago en octubre de 2025. También formó parte de "No corre el viento", de Matías Malet, y  “Mi mejor amigo", de Martín Deus. En paralelo, en 2024 presentó “Lo que vi”, su primera muestra individual de pinturas, ampliando su perfil hacia las artes visuales.

El éxito de Flu Os

Aunque desarrollan trayectorias individuales en el ámbito audiovisual, el proyecto que los une es Flu Os, la banda que formaron en 2019. El grupo ganó visibilidad con el sencillo “Boleto dorado” y luego sumó temas como “Pandora”, “Antorcha” y “Boom Boom”. En 2024 editaron su primer disco, “Punto J”, consolidando una propuesta que cruza rap, sonidos urbanos y una impronta experimental.

Artaud: hace 50 años Spinetta escribía “Todas las hojas son del viento”

Artaud: hace 50 años Spinetta escribía “Todas las hojas son del viento”

La influencia musical familiar resulta inevitable. Los hermanos crecieron observando a sus tíos, Dante Spinetta y Valentino Spinetta, y encontraron en el rap una vía de expresión temprana. Lo que comenzó como un juego infantil fue adquiriendo forma profesional. Con el tiempo, pulieron un estilo propio y comenzaron a presentarse en escenarios y sesiones de grabación.

Según informó La Nación, en una entrevista con la revista ¡Hola! Argentina, Angelo explicó que el nacimiento de la banda fue un proceso natural, casi inevitable. Contó que la idea surgió de manera espontánea y lúdica.

“Estábamos los dos escribiendo nuestros primeros temas y de repente nos encontramos a punto de sacar un tema al mismo tiempo. Y así empezamos, hace casi ya seis años”, relató Mutti.

Proponen que una calle porteña lleve el nombre de "Luis Alberto Spinetta"

Proponen que una calle porteña lleve el nombre de Luis Alberto Spinetta

 Además contó que la tapa del primer disco y los temas, fueron elegidos en conjunto. “La libertad fue total. Fluyó tan bien, salió tan original la mezcla y combinamos tan bien artísticamente que supimos ir por ese lugar”, sostuvo.

Temas Buenos AiresLuis Alberto Spinetta
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Chahla, sobre la reforma laboral: “Cada legislador elegirá lo mejor para su provincia”
1

Chahla, sobre la reforma laboral: “Cada legislador elegirá lo mejor para su provincia”

Presunto abuso a una adolescente: quién responde cuando la fiesta termina en un delito
2

Presunto abuso a una adolescente: quién responde cuando la fiesta termina en un delito

Paritarias en Tucumán: comenzó la negociación con estatales
3

Paritarias en Tucumán: comenzó la negociación con estatales

Tarucas, bajo la mirada de Contepomi: “Tucumán es un lugar donde se respira rugby”
4

Tarucas, bajo la mirada de Contepomi: “Tucumán es un lugar donde se respira rugby”

El tiempo en Tucumán: rige una alerta amarilla y se esperan fuertes tormentas para la noche
5

El tiempo en Tucumán: rige una alerta amarilla y se esperan fuertes tormentas para la noche

Juegan con tu trabajo, es feo: la bronca de Lautaro Godoy tras la derrota de Atlético Tucumán en Córdoba
6

"Juegan con tu trabajo, es feo": la bronca de Lautaro Godoy tras la derrota de Atlético Tucumán en Córdoba

Más Noticias
Netflix confirmó la tercera temporada de En el barro: qué personajes regresarían a la exitosa serie

Netflix confirmó la tercera temporada de En el barro: qué personajes regresarían a la exitosa serie

Juegan con tu trabajo, es feo: la bronca de Lautaro Godoy tras la derrota de Atlético Tucumán en Córdoba

"Juegan con tu trabajo, es feo": la bronca de Lautaro Godoy tras la derrota de Atlético Tucumán en Córdoba

El tiempo en Tucumán: rige una alerta amarilla y se esperan fuertes tormentas para la noche

El tiempo en Tucumán: rige una alerta amarilla y se esperan fuertes tormentas para la noche

Chahla, sobre la reforma laboral: “Cada legislador elegirá lo mejor para su provincia”

Chahla, sobre la reforma laboral: “Cada legislador elegirá lo mejor para su provincia”

“Se terminó con más de 70 años de atrasos”, destacó el oficialismo sobre la reforma laboral

“Se terminó con más de 70 años de atrasos”, destacó el oficialismo sobre la reforma laboral

Paritarias en Tucumán: comenzó la negociación con estatales

Paritarias en Tucumán: comenzó la negociación con estatales

Tarucas, bajo la mirada de Contepomi: “Tucumán es un lugar donde se respira rugby”

Tarucas, bajo la mirada de Contepomi: “Tucumán es un lugar donde se respira rugby”

Presunto abuso a una adolescente: quién responde cuando la fiesta termina en un delito

Presunto abuso a una adolescente: quién responde cuando la fiesta termina en un delito

Comentarios