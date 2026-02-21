Herederos del arte: los nietos del Flaco Spinetta consolidan su camino en la música, el cine y la moda

Crecer en una familia atravesada por el arte puede ser un impulso o una carga. Para Angelo Mutti Spinetta (25) y Benicio Mutti Spinetta (23), fue solo la primera. Los nietos de Luis Alberto Spinetta, eligieron no esquivar ese linaje, sino reinterpretarlo desde la actuación, la música y hasta el modelaje.
Son los dos hijos mayores de Catarina Spinetta y Nahuel Mutti, quienes fueron pareja durante 24 años hasta su separación en 2022. Tienen un hermano menor, Justino. Rodeados desde la infancia por cámaras, escenarios y estudios de grabación, encontraron naturalidad en un universo que para otros suele ser ajeno.
Su primera experiencia relevante en el cine fue en 2014 con la película Anagramas, dirigida por Santiago Giralt, donde compartieron elenco con sus propios padres. Aquella participación funcionó como punto de partida. Con el tiempo, cada uno delineó su propio recorrido, según informó La Nación.
El mayor, Angelo Mutti Spinetta, integró el elenco de Primavera (2016), Tierra de pájaros (2017), Un viaje a la luna (2018) y La llegada del hijo (2025), producción que obtuvo el premio al mejor largometraje en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. También participó en teatro y en televisión con la serie Barrabrava, encabezada por Gastón Pauls y Matías Mayer.
Por su parte, Benicio Mutti Spinetta asumió roles protagónicos en Emi, escrita y dirigida por Ezequiel Erriquez Mena y estrenada en el Festival Internacional de Cine de Chicago en octubre de 2025. También formó parte de "No corre el viento", de Matías Malet, y “Mi mejor amigo", de Martín Deus. En paralelo, en 2024 presentó “Lo que vi”, su primera muestra individual de pinturas, ampliando su perfil hacia las artes visuales.
El éxito de Flu Os
Aunque desarrollan trayectorias individuales en el ámbito audiovisual, el proyecto que los une es Flu Os, la banda que formaron en 2019. El grupo ganó visibilidad con el sencillo “Boleto dorado” y luego sumó temas como “Pandora”, “Antorcha” y “Boom Boom”. En 2024 editaron su primer disco, “Punto J”, consolidando una propuesta que cruza rap, sonidos urbanos y una impronta experimental.
La influencia musical familiar resulta inevitable. Los hermanos crecieron observando a sus tíos, Dante Spinetta y Valentino Spinetta, y encontraron en el rap una vía de expresión temprana. Lo que comenzó como un juego infantil fue adquiriendo forma profesional. Con el tiempo, pulieron un estilo propio y comenzaron a presentarse en escenarios y sesiones de grabación.
Según informó La Nación, en una entrevista con la revista ¡Hola! Argentina, Angelo explicó que el nacimiento de la banda fue un proceso natural, casi inevitable. Contó que la idea surgió de manera espontánea y lúdica.
“Estábamos los dos escribiendo nuestros primeros temas y de repente nos encontramos a punto de sacar un tema al mismo tiempo. Y así empezamos, hace casi ya seis años”, relató Mutti.
Además contó que la tapa del primer disco y los temas, fueron elegidos en conjunto. “La libertad fue total. Fluyó tan bien, salió tan original la mezcla y combinamos tan bien artísticamente que supimos ir por ese lugar”, sostuvo.