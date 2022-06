Leo García anunció que se va del país: "Necesito seguir soñando"

“Yo vivo al día y es necesario para mí movilizarme, no sé si es lo que más me molesta de Argentina, nadie está en eje, menos después de lo que pasamos con la pandemia. Estoy menos patriota, ya está, no creo que un presidente pueda cambiarnos la vida. Tenemos que encontrar las soluciones nosotros, no creo que alguien de afuera nos ayude, no le creo a los políticos y soy apolítico”, continúo.