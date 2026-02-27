Temporal en Tucumán: caída de árboles y cables cortados por las lluvias de la madrugada

Las intensas precipitaciones y las ráfagas de viento registradas durante las últimas horas causaron diversos inconvenientes en distintos puntos de la provincia. Según informó el Comité de Emergencia a través de Defensa Civil, el fenómeno meteorológico provocó anegamientos en calles, así como la caída de árboles y del tendido eléctrico.
Ramón Imbert, titular de Defensa Civil, precisó que si bien existía un alerta del Servicio Meteorológico Nacional desde la 1, el núcleo más fuerte de la tormenta se registró a las 4.25. "A pesar de la intensidad, hasta el momento no se reportaron problemas puntuales de gravedad", señaló el funcionario.
Por disposición del gobernador Osvaldo Jaldo, los organismos provinciales mantienen un monitoreo constante en las zonas afectadas. Imbert destacó que, afortunadamente, no se registraron heridos ni personas afectadas directamente por el temporal. Finalmente, se informó que debido al volumen de agua caída, se incrementó la erogación del Dique Celestino Gelsi en El Cadillal.