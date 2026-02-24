Boleto gratuito para estudiantes universitarios: ¿cuándo entrará en funcionamiento nuevamente?

Aunque se prevé un retraso en el primer día de clases en la provincia, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán ya habilitó la tramitación de uno de los principales beneficios para estudiantes de primaria y secundaria. Recientemente, también se dio a conocer desde cuándo podrán hacerse las gestiones para habilitar la tarjeta SUBEM para estudiantes universitarios.
La tarjeta para niños y adolescentes de primaria y secundaria empezó a entregarse en la semana de Carnaval. Sin embargo, Belén Colombano, directora de Respuesta Rápida de la Municipalidad, informó una baja concurrencia durante los primeros días. Por ello, llamó a la acción a los padres de menores en edad escolar y los invitó a concurrir pronto para evitar aglomeraciones en los últimos días antes del inicio de clases.
¿Cuándo se entregará el boleto gratuito para estudiantes universitarios?
La Universidad Nacional de Tucumán informó que las clases regulares empezarán el 30 de marzo. Por esta razón, es habitual que la entrega de la SUBEM a estudiantes universitarios siempre se retrase un poco respecto a la de los ciclos de educación obligatoria. Colombano informó que el beneficio para estudiantes del nivel superior podrá tramitarse a partir de mediados de marzo.
Desde el lunes 16 del próximo mes, quienes sean alumnos regulares o ingresantes de alguna carrera universitaria podrán acercarse a solicitar o actualizar su tarjeta SUBEM. El trámite se realizará en la Dirección de Respuesta Rápida, con sede en San Lorenzo 1270. Al igual que a los estudiantes más chicos, se recomienda no aplazar la gestión para los días previos al inicio de clases.
La Dirección de Respuesta Rápida atiende en horario corrido de 8 a 18, de lunes a viernes –a excepción de feriados– y cuenta con un buen número de empleados receptores, encargados de habilitar el beneficio a los estudiantes que allí se presentan y cumplen con los requisitos para obtener los viajes gratis. Aunque el trámite se habilite el 16, los viajes estarán disponibles recién a partir del comienzo de clases.