Boleto gratuito para estudiantes universitarios: ¿cuándo entrará en funcionamiento nuevamente?

La tarjeta SUBEM incluye dos pasajes gratuitos diarios, de lunes a viernes, para las líneas urbanas; es decir, para las que van del 1 al 19. Hasta el año pasado, para solicitarla, los estudiantes debían tener certificado de alumno regular o ser ingresantes –es decir, estar en primer año– de una carrera de la universidad pública. Quienes tengan el plástico de años anteriores deberán llevarlo. Quienes, en cambio, necesiten uno nuevo, deben saber que se les entregará el beneficio y automáticamente el plástico anterior quedará inhabilitado.