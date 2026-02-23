Secciones
SociedadActualidad

Tormentas en Tucumán: evacuaron a familias en San Pedro de Colalao y en el río Lules se dañaron las defensas

Las intensas lluvias en el norte y la zona pedemontana obligaron a la apertura de válvulas en El Cadillal. Vialidad trabaja para reparar defensas dañadas por el agua.

La maquinaria ingresó al río Lules. La maquinaria ingresó al río Lules.
Hace 1 Hs

El fuerte temporal del fin de semana dejó un saldo de familias evacuadas y complicaciones en los principales cauces de la provincia. San Pedro de Colalao y Lules fueron las zonas más castigadas por las precipitaciones, que alcanzaron picos de 80 milímetros entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.

En San Pedro de Colalao, la crecida del río Tacanas obligó a la evacuación preventiva de 10 familias asentadas en las orillas. Según confirmó Ramón Imbert, titular de Defensa Civil, los afectados ya pudieron regresar a sus hogares, aunque en Trancas se mantiene la asistencia a vecinos que temen nuevos frentes de tormenta.

Por otro lado, la situación en Lules es crítica cerca de la zona del puente. La intensidad de la lluvia en la vertiente oriental del Aconquija provocó que el río Lules arrastrara árboles y sedimentos, al impactar de lleno sobre las defensas levantadas por Vialidad. 

La máquinas trabajan en el lugar para contener el avance del agua, repitiendo tareas que ya se habían realizado hace apenas un mes.

Crecida del río Salí

Debido al gran caudal de agua recibido desde el norte tucumano y el sur de Salta, el Dique El Cadillal comenzó a erogar agua de forma paulatina desde la medianoche de hoy. "Esto provocará un aumento importante en el caudal del río Salí", advirtió Imbert.

El funcionario exhortó a la población a evitar cualquier actividad en las cercanías de la vertiente para prevenir accidentes.

Temas TucumánDirección Provincial de Defensa CivilCasa de Gobierno de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tucumán vivirá un fin de semana largo con lluvia y altas temperaturas

Tucumán vivirá un fin de semana largo con lluvia y altas temperaturas

Lo más popular
Caso Érika: Gordillo reveló que El Militar Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada
1

Caso Érika: Gordillo reveló que "El Militar" Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada

La CGT tildó de entreguista a Jaldo y lanzó una dura advertencia: No tienen que nombrar más a Perón
2

La CGT tildó de "entreguista" a Jaldo y lanzó una dura advertencia: "No tienen que nombrar más a Perón"

Recuerdos fotográficos: 1986. Éxito arrollador de la obra “Cambiemos los papeles”
3

Recuerdos fotográficos: 1986. Éxito arrollador de la obra “Cambiemos los papeles”

Caso Paulina Lebbos: “Hay que investigar la relación de Kaleñuk con el narcotráfico”
4

Caso Paulina Lebbos: “Hay que investigar la relación de Kaleñuk con el narcotráfico”

Caso Lebbos: la empleada doméstica y el narco que entró en escena
5

Caso Lebbos: la empleada doméstica y el narco que entró en escena

El contacto Aguaray, la hipótesis más fuerte que surgió en el caso Lebbos
6

El contacto Aguaray, la hipótesis más fuerte que surgió en el caso Lebbos

Más Noticias
La CGT tildó de entreguista a Jaldo y lanzó una dura advertencia: No tienen que nombrar más a Perón

La CGT tildó de "entreguista" a Jaldo y lanzó una dura advertencia: "No tienen que nombrar más a Perón"

Vuelos demorados: cómo serán los paros de controladores aéreos esta semana

Vuelos demorados: cómo serán los paros de controladores aéreos esta semana

La semana comenzará soleada pero las lluvias podrían regresar desde la tarde

La semana comenzará soleada pero las lluvias podrían regresar desde la tarde

Caso Érika: Gordillo reveló que El Militar Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada

Caso Érika: Gordillo reveló que "El Militar" Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada

Caso Paulina Lebbos: “Hay que investigar la relación de Kaleñuk con el narcotráfico”

Caso Paulina Lebbos: “Hay que investigar la relación de Kaleñuk con el narcotráfico”

Recuerdos fotográficos: 1986. Éxito arrollador de la obra “Cambiemos los papeles”

Recuerdos fotográficos: 1986. Éxito arrollador de la obra “Cambiemos los papeles”

Juegos Olímpicos de Invierno 2026: un tucumano desfilando en las pasarelas de Milán

Juegos Olímpicos de Invierno 2026: un tucumano desfilando en las pasarelas de Milán

Ordeñar con tecnología: leche, inteligencia artificial y un tambo robotizado único

Ordeñar con tecnología: leche, inteligencia artificial y un tambo robotizado único

Comentarios