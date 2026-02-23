Tormentas en Tucumán: evacuaron a familias en San Pedro de Colalao y en el río Lules se dañaron las defensas

El fuerte temporal del fin de semana dejó un saldo de familias evacuadas y complicaciones en los principales cauces de la provincia. San Pedro de Colalao y Lules fueron las zonas más castigadas por las precipitaciones, que alcanzaron picos de 80 milímetros entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.
En San Pedro de Colalao, la crecida del río Tacanas obligó a la evacuación preventiva de 10 familias asentadas en las orillas. Según confirmó Ramón Imbert, titular de Defensa Civil, los afectados ya pudieron regresar a sus hogares, aunque en Trancas se mantiene la asistencia a vecinos que temen nuevos frentes de tormenta.
Por otro lado, la situación en Lules es crítica cerca de la zona del puente. La intensidad de la lluvia en la vertiente oriental del Aconquija provocó que el río Lules arrastrara árboles y sedimentos, al impactar de lleno sobre las defensas levantadas por Vialidad.
La máquinas trabajan en el lugar para contener el avance del agua, repitiendo tareas que ya se habían realizado hace apenas un mes.
Crecida del río Salí
Debido al gran caudal de agua recibido desde el norte tucumano y el sur de Salta, el Dique El Cadillal comenzó a erogar agua de forma paulatina desde la medianoche de hoy. "Esto provocará un aumento importante en el caudal del río Salí", advirtió Imbert.
El funcionario exhortó a la población a evitar cualquier actividad en las cercanías de la vertiente para prevenir accidentes.