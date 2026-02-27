¿Se acerca al "Decano"? El enigmático posteo de un candidato a DT de Atlético Tucumán

Mientras Atlético Tucumán busca frenéticamente cerrar la llegada de un nuevo entrenador, un posteo en redes sociales alimentó los rumores sobre un apellido que había sonado con fuerza en las últimas horas: Cristian Fabbiani.
El "Ogro" publicó una imagen suya en una historia de su cuenta personal de Instagram con una frase sugerente: "Cuenta regresiva". El mensaje hace una clara referencia a que en las próximas horas podría volver a ponerse el buzo de DT, tras su último paso por Newell's. La pregunta que quedó flotando en el ambiente es inevitable. ¿Se tratará de Atlético?
Ayer, según pudo averiguar este medio, las versiones sobre el interés en el ex delantero fueron totalmente cruzadas. Desde su círculo íntimo, el propio Fabbiani manifestó abiertamente su deseo de aterrizar en Tucumán. “Si fuese por mí ya estaría ahí, pero no lo manejo yo”, le confesó en exclusiva a LA GACETA al tiempo que aseguró que su representante ya tendió puentes con la institución. Sin embargo, desde las altas esferas de la dirigencia negaron rotundamente el contacto y afirmaron que no es, bajo ningún punto de vista, una opción concreta para este momento.
Por ahora, la comisión directiva sostiene que no hay avances definitivos con ningún candidato. Todo está por verse en 25 de Mayo y Chile, pero hay una realidad ineludible: el "Ogro" se desespera por volver a dirigir y ya no oculta sus ganas públicamente.