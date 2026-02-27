¿Se acerca al "Decano"? El enigmático posteo de un candidato a DT de Atlético Tucumán

Ayer, según pudo averiguar este medio, las versiones sobre el interés en el ex delantero fueron totalmente cruzadas. Desde su círculo íntimo, el propio Fabbiani manifestó abiertamente su deseo de aterrizar en Tucumán. “Si fuese por mí ya estaría ahí, pero no lo manejo yo”, le confesó en exclusiva a LA GACETA al tiempo que aseguró que su representante ya tendió puentes con la institución. Sin embargo, desde las altas esferas de la dirigencia negaron rotundamente el contacto y afirmaron que no es, bajo ningún punto de vista, una opción concreta para este momento.