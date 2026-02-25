Samsung presentó la nueva serie Galaxy S26: precios, características y cuándo llegaría a la Argentina

Exynos 2600, más RAM y posible suba de precios

Los Galaxy S26 y S26 Plus, en cambio, llevarían el Exynos 2600, desarrollo propio de Samsung. Hay rumores que indican 16 GB de RAM para toda la familia, un salto importante si se confirma. También trascendió un aumento de precio cercano a U$S50 y demora en la entrega a compradores.