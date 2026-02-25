Secciones
Samsung presentó la nueva serie Galaxy S26: precios, características y cuándo llegaría a la Argentina

Los cambios no son revolucionarios sino evolutivos: se priorizó mejorar la autonomía y sumar herramientas con inteligencia artificial.

Hace 2 Hs

En un evento que se llevó a cabo en la ciudad de San Francisco, Samsung presentó la nueva familia Galaxy S26. La propuesta mantiene la tradición de ofrecer variantes para distintos usos: compacto, intermedio y tope de gama con foco en foto y rendimiento.

La serie quedó integrada por tres equipos: el Galaxy S26 con pantalla de 6,3 pulgadas, el S26 Plus de 6,7 y el S26 Ultra de 6,9. Samsung también anunció nuevos Galaxy Buds. 

Los cambios, según filtraciones, no son revolucionarios sino evolutivos: se priorizó mejorar la autonomía y sumar herramientas con inteligencia artificial. Samsung presentó un modo llamado Privacy display para proteger la pantalla de miradas laterales, y optimizó componentes internos pensados para tareas con IA, apuntando a mayor eficiencia sin rediseños drásticos.

En el tope de línea, filtraciones ubican al S26 Ultra con un procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, que promete saltos de rendimiento: un 39% más rápido para tareas de IA y 24% mejor gestión gráfica respecto del S25 Ultra. Mantiene batería de 5.000 mAh y sumaría carga más veloz.

Exynos 2600, más RAM y posible suba de precios

Los Galaxy S26 y S26 Plus, en cambio, llevarían el Exynos 2600, desarrollo propio de Samsung. Hay rumores que indican 16 GB de RAM para toda la familia, un salto importante si se confirma. También trascendió un aumento de precio cercano a U$S50 y demora en la entrega a compradores.

Según reportes previos, los precios partirían cerca de U$S800 en la versión base y llegarían hasta unos U$S1.300 en el Ultra con configuración inicial. Las primeras entregas, según 9to5Google, arrancarían el 11 de marzo en mercados selectos como Corea del Sur, Estados Unidos y varios países europeos importantes.

Samsung presentó la nueva serie Galaxy S26: precios, características y cuándo llegaría a la Argentina

El anuncio marca el inicio del año competitivo para Samsung: la marca busca recuperar terreno frente a Apple y la avalancha china. En Argentina habrá cobertura y análisis de su llegada oficial; resta confirmar disponibilidades y planes comerciales locales para saber cuándo y a qué precios se podrán comprar los Galaxy S26.

