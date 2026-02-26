Detuvieron a activistas de Greenpeace que saltaron las rejas del Congreso en protesta por la Ley de Glaciares

En una acción que tomó por sorpresa a las fuerzas de seguridad, un grupo de activistas de Greenpeace irrumpió en la explanada del Congreso de la Nación. Los manifestantes saltaron las rejas perimetrales para expresar su rechazo a las modificaciones de la Ley de Glaciares que el Senado debate hoy, en el marco del paquete de leyes impulsado por el gobierno de Javier Milei.