Detuvieron a activistas de Greenpeace que saltaron las rejas del Congreso en protesta por la Ley de Glaciares

El Senado debate el proyecto oficialista en una jornada marcada por protestas en el ingreso al Congreso.

Protesta de activistas en defensa de los glaciares.
Hace 2 Hs

En una acción que tomó por sorpresa a las fuerzas de seguridad, un grupo de activistas de Greenpeace irrumpió en la explanada del Congreso de la Nación. Los manifestantes saltaron las rejas perimetrales para expresar su rechazo a las modificaciones de la Ley de Glaciares que el Senado debate hoy, en el marco del paquete de leyes impulsado por el gobierno de Javier Milei.

La protesta culminó con la intervención policial y la detención de los activistas, quienes desplegaron pancartas en defensa del medio ambiente sobre las escalinatas del Palacio Legislativo. El reclamo apunta directamente contra la intención del Ejecutivo de flexibilizar la protección de los ambientes periglaciares, una medida que busca abrir la puerta a proyectos de megaminería e hidrocarburos.

La normativa vigente (Ley 26.639), sancionada en 2010, resguarda estas áreas como reservas estratégicas de agua dulce. Sin embargo, el proyecto de La Libertad Avanza busca redefinir estas zonas y otorgar mayor potestad a las provincias, lo que los ambientalistas denuncian como un retroceso en la protección de recursos hídricos críticos.

En la jornada previa a tratarse la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil, el Senado de la Nación convocó a una sesión que desde las 11 de hoy tratará tres proyectos de iniciativa oficialista: la reforma de la Ley de Glaciares, la aprobación del acuerdo Mercosur-Unión Europea y la aceptación de pliegos diplomáticos.

