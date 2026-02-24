El rastro de su pareja: el error que permitió al Ejército mexicano acorralar y abatir al "Mencho"

El final del narcotraficante más buscado de los últimos tiempos comenzó a escribirse a partir de un paso en falso de su círculo íntimo. La inteligencia militar mexicana, en un trabajo coordinado con el Comando Norte de Estados Unidos, logró descifrar que Nemesio Oseguera, conocido como "El Mencho", mantendría un encuentro confidencial con una de sus parejas sentimentales el viernes 20 de febrero en Tapalpa, un pintoresco poblado ubicado a 130 kilómetros de Guadalajara.
El secretario de Defensa mexicano, Ricardo Trevilla, reveló la minuciosa ingeniería detrás del hallazgo. Según detalló, un hombre de extrema confianza del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue el encargado de trasladar a la mujer hacia la vivienda de seguridad. Ella abandonó el lugar el sábado, pero el capo narco de 59 años decidió permanecer allí, blindado por un robusto anillo de seguridad.
Con el objetivo fijado, la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional diseñó un operativo relámpago por tierra y aire para la jornada del domingo. La táctica fue el sigilo: las tropas se movilizaron desde fuera de Jalisco para conservar el secreto, garantizar el factor sorpresa y ejecutar la detención por los delitos de delincuencia organizada y portación de armas de guerra.
Lejos de una rendición pacífica, el arribo de las fuerzas federales desató un infierno de plomo. Trevilla reconoció que se trató de un ataque de extrema violencia, donde los sicarios del cártel utilizaron un arsenal que incluía fusiles de asalto y lanzacohetes tipo RPG, la misma clase de armamento con la que en 2015 habían logrado derribar un helicóptero militar durante un intento previo de captura.
En medio del caos, "El Mencho" y su círculo de hierro intentaron una fuga desesperada internándose en una zona boscosa. Sin embargo, el operativo logró cercarlo nuevamente entre la maleza. Durante este cruento tramo del enfrentamiento, la custodia del capo disparó ferozmente contra un helicóptero del Ejército, obligándolo a realizar un aterrizaje de emergencia. Fue en ese intercambio de fuego donde Oseguera y dos de sus escoltas resultaron gravemente heridos.
Los tres fueron evacuados vía aérea en estado crítico hacia un hospital de Guadalajara, pero fallecieron en pleno vuelo. Posteriormente, los restos del líder criminal fueron trasladados a la capital mexicana para su identificación genética y posterior entrega a los familiares, según confirmó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
La caída del lugarteniente
El golpe al corazón del CJNG no se limitó a su fundador. De manera simultánea, las autoridades lograron abatir a Hugo H., alias "El Tuli", considerado el hombre de mayor confianza de Oseguera. Este lugarteniente fue acorralado en la localidad de El Grullo, desde donde orquestaba en tiempo real la violenta ola de narcobloqueos e incendios que paralizó a 20 estados del país.
El nivel de agresividad del "Tuli" quedó evidenciado en las comunicaciones interceptadas, donde ofrecía a sus sicarios una recompensa de poco más de U$S1.000 por cada militar que lograran asesinar. Murió intentando huir, fuertemente armado y custodiando un botín de casi un millón y medio de dólares en efectivo.
Mientras la incógnita sobre dónde será enterrado el capo resuena en Aguililla, su remoto pueblo natal en Michoacán, el gobierno mantiene desplegados a casi 10.000 militares para contener las réplicas del terremoto criminal.
Pese a los esfuerzos oficiales, el miedo sigue instalado en Guadalajara y los bloqueos persisten en distintos puntos estratégicos de un país que aún asimila la caída de su mayor amenaza a la seguridad nacional.