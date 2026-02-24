El rastro de su pareja: el error que permitió al Ejército mexicano acorralar y abatir al "Mencho"

El final del narcotraficante más buscado de los últimos tiempos comenzó a escribirse a partir de un paso en falso de su círculo íntimo. La inteligencia militar mexicana, en un trabajo coordinado con el Comando Norte de Estados Unidos, logró descifrar que Nemesio Oseguera, conocido como "El Mencho", mantendría un encuentro confidencial con una de sus parejas sentimentales el viernes 20 de febrero en Tapalpa, un pintoresco poblado ubicado a 130 kilómetros de Guadalajara.