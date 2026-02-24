"Estimamos que unos 183.000 mexicanos trabajan para el narcotráfico": un informe lo ubica como el tercer mayor empleador del país

Prieto-Curiel describió al narcotráfico como una “industria” ilegal con rasgos particulares. “Aunque existen más de un centenar de carteles, las diez organizaciones principales concentran cerca del 50% de las personas que participan activamente en el negocio. Pero los grandes enfrentamientos entre esos grupos explican apenas el 15% de los homicidios. La mayor parte de la violencia surge de organizaciones locales más pequeñas, que suelen convertirse en blanco de los carteles dominantes”, explicó.