"Estimamos que unos 183.000 mexicanos trabajan para el narcotráfico": un informe lo ubica como el tercer mayor empleador del país
El investigador Rafael Prieto-Curiel advirtió que se trata de una industria ilegal con creciente capacidad de reclutamiento y que ya supera en volumen de empleo a varias empresas multinacionales.
La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, no solo provocó una escalada de enfrentamientos en distintos puntos de México. También volvió a exponer la dimensión estructural que alcanzó el narcotráfico en la economía de ese país, donde en apenas dos años pasó de ocupar el quinto al tercer lugar como “empleador”, por encima incluso de varias multinacionales.
El dato surge de un informe publicado en la revista científica británica Science y elaborado por el investigador Rafael Prieto-Curiel, académico del University College London, especializado en modelos matemáticos aplicados al crimen organizado.
“En nuestro primer informe de 2023 señalamos que si se sumaban todos los carteles y se los comparaba con empresas legales, constituían el quinto empleador más grande de México. Estimamos que unos 183.000 mexicanos trabajan para el narcotráfico, alcanzando hoy un mayor índice de reclutamiento y ubicándose en la tercera posición detrás de Femsa y Walmart“, aseguró Pietro-Curiel según informó La Nación.
El fenómeno resulta especialmente significativo en un país que se ubica como la segunda economía más grande de América Latina, después de Brasil, y que cuenta con conglomerados empresariales de escala global.
De acuerdo con el último ranking de la revista Expansión, los principales generadores de empleo formal son FEMSA (388.000 empleados); Walmart de México (203.355); América Móvil (178.466); Grupo Bimbo (152.366); Grupo Coppel (118.865) y Organización Soriana (90.795). Sin embargo, la estructura criminal ya supera individualmente a la mayoría de esas compañías.
Prieto-Curiel describió al narcotráfico como una “industria” ilegal con rasgos particulares. “Aunque existen más de un centenar de carteles, las diez organizaciones principales concentran cerca del 50% de las personas que participan activamente en el negocio. Pero los grandes enfrentamientos entre esos grupos explican apenas el 15% de los homicidios. La mayor parte de la violencia surge de organizaciones locales más pequeñas, que suelen convertirse en blanco de los carteles dominantes”, explicó.
El informe de 2023 detallaba que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por “El Mencho”, concentraba el 17,9% del total de "trabajadores" del narcotráfico; el Cártel de Sinaloa, el 8,9%; la Nueva Familia Michoacana, el 6,2%; el Cártel del Noreste, el 4,5%; y Unión Tepito, el 3,5%, mientras que el resto se distribuía entre decenas de grupos menores. No obstante, el investigador aclaró que esos datos variaron en los últimos años, informó La Nación.