Patricia Bullrich cuestionó el paro del fútbol por la causa AFA y lo calificó de "ridículo"

“Que paren el fútbol porque hay dos personas que están siendo llamadas por la Justicia es confundir la institución con sus conductas”, afirmó.

PARO DEL FÚTBOL. La senadora Patricia Bullrich rechazó la decisión de la AFA. PARO DEL FÚTBOL. La senadora Patricia Bullrich rechazó la decisión de la AFA. FOTO TOMADA DE LANACION.COM
Hace 18 Min

La jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado Patricia Bullrich cuestionó este martes con dureza el paro del fútbol dispuesto por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en protesta por la denuncia presentada por ARCA contra Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.

En declaraciones a la prensa, la ex titular del Ministerio de Seguridad fue tajante: “Es ridículo”, definió al referirse a la medida que paraliza la actividad oficial.

“Ridículo. Que paren el fútbol porque hay dos personas que están siendo llamadas por la Justicia es confundir la institución con sus conductas”, añadió.

La decisión de la AFA

La medida fue oficializada este lunes a través del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional. Más tarde, la AFA difundió un comunicado en el que explicó los alcances de la decisión.

“Los dirigentes, por decisión unánime de todos los presentes, solicitaron suspender la fecha 9 de LPF que comprende del jueves 5 al domingo 8 de marzo y del resto de las categorías de nuestro fútbol; en repudio a la denuncia realizada por ARCA contra la Asociación del Fútbol Argentino”, comunicó la entidad.

De esta manera, quedará interrumpida la novena fecha de la Liga Profesional y también el cronograma del resto de las categorías, en medio de la controversia judicial que involucra a las máximas autoridades del fútbol argentino.

Las indagatorias comenzarán el 5 de marzo con Tapia y la AFA como entidad civil y se extenderán hasta el 9 de marzo. El 6 está previsto que declare Toviggino, tesorero de la AFA. El 9 de marzo, en tanto, está citado Cristian Malaspina, presidente de Argentinos y secretario de la AFA.

Según se informó, ARCA reclama $19.353.546.843,85 por el incumplimiento del pago del impuesto a las ganancias, IVA y aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Temas Buenos AiresHonorable Senado de la Nación ArgentinaPatricia BullrichClaudio "Chiqui" Tapia
