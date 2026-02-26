Secciones
Caso Érika Álvarez: detuvieron a dos nuevos sospechosos en operativos realizados esta madrugada

La Justicia ordenó medidas que se ejecutaron entre la madrugada y la mañana de hoy. Podrían estar vinculadas con el homicidio.

MISTERIO. Aún no se sabe por qué mataron a Érika Álvarez. MISTERIO. Aún no se sabe por qué mataron a Érika Álvarez.
Hace 1 Hs

La investigación judicial por el caso de Érika Álvarez sumó un avance clave en las últimas horas con la detención de dos nuevas personas presuntamente vinculadas al hecho.

Según los primeros datos que trascendieron, las capturas se concretaron en distintos momentos de la jornada de este jueves, producto de un trabajo de inteligencia y seguimiento.

El primer sospechoso fue atrapado durante un procedimiento realizado en horas de la madrugada, mientras que el segundo individuo fue localizado y puesto a disposición de la Justicia hace apenas un par de horas.

Los operativos que derivaron en estas nuevas detenciones fueron solicitados formalmente por el fiscal Pedro Gallo, quien se encuentra al frente de la pesquisa y busca esclarecer las responsabilidades en torno al caso.

En el terreno, las medidas judiciales fueron ejecutadas de manera conjunta por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Público Fiscal, contando con la colaboración táctica y el despliegue del personal de la División Homicidios de la Policía de la provincia.

Álvarez fue asesinada en la madrugada del 7 de enero y su cuerpo fue encontrado al día siguiente en un descampado de Manantial Sur. Por el asesinato fue acusado Felipe “El Militar” Sosa, pero la gran duda es determinar qué pasó en la casa de Santo Domingo al 1.100 de Yerba Buena, lugar donde se registró la muerte.

