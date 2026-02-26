Caso Érika Álvarez: detuvieron a dos nuevos sospechosos en operativos realizados esta madrugada

Álvarez fue asesinada en la madrugada del 7 de enero y su cuerpo fue encontrado al día siguiente en un descampado de Manantial Sur. Por el asesinato fue acusado Felipe “El Militar” Sosa, pero la gran duda es determinar qué pasó en la casa de Santo Domingo al 1.100 de Yerba Buena, lugar donde se registró la muerte.