Samid volvió desde Punta del Este en un vuelo sanitario y criticó a Kicillof por la falta de ayuda

El empresario insistió en que necesitaba abandonar cuanto antes el sanatorio en Punta del Este para realizar estudios más profundos en Argentina. “Me tenía que rajar rápido para allá y me volví loco para que venga un avión de 40 minutos, que lo pagaba yo. ¿Para qué m***** tenemos la Secretaría de Turismo si no es para ayudar?”, cuestionó, en alusión a la falta de gestión que, según denunció, recibió de parte de las autoridades bonaerenses.