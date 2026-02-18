Samid volvió desde Punta del Este en un vuelo sanitario y criticó a Kicillof por la falta de ayuda

El empresario Alberto Samid regresó ayer a Buenos Aires este martes 17 al país en un vuelo sanitario desde Punta del Este, luego de permanecer internado en el Sanatorio Cantegril por un cuadro de salud que, según explicó, se inició con una infección urinaria y derivó en la detección de un virus en sangre. Antes de abordar la aeronave, Samid lanzó duras críticas contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof y cuestionó la falta de asistencia oficial para concretar el traslado.
El episodio se conoció durante la mañana de ayer, cuando trascendió que el llamado “Rey de la carne” estaba internado en el centro médico uruguayo y que tanto él como su esposa habían solicitado ayuda para conseguir un vuelo sanitario que le permitiera continuar el tratamiento en Buenos Aires.
La respuesta, según se informó, llegó por intermedio del ministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak, quien confirmó en sus redes sociales que mantuvo una comunicación directa con el empresario. “Ya hablé por teléfono con Alberto. Él es paciente de una prepaga e intermediamos para que puedan traerlo a Buenos Aires en un vuelo sanitario y recuperarse más cerca de su casa. Fuerza!”, publicó el funcionario.
Antes de subir al avión, Samid describió su estado de salud y explicó la urgencia del traslado. “Estoy estable, estoy tranquilo, pero sigo con el virus adentro. Tengo que irme rápido para que me detecten qué carajo es. Acá no me lo pudieron detectar”, afirmó.
El empresario insistió en que necesitaba abandonar cuanto antes el sanatorio en Punta del Este para realizar estudios más profundos en Argentina. “Me tenía que rajar rápido para allá y me volví loco para que venga un avión de 40 minutos, que lo pagaba yo. ¿Para qué m***** tenemos la Secretaría de Turismo si no es para ayudar?”, cuestionó, en alusión a la falta de gestión que, según denunció, recibió de parte de las autoridades bonaerenses.
Las críticas se dirigieron directamente al gobernador. “Ninguno de los dos me dio pelota. Los dos se hicieron los boludos. Si me pasa a mí, que soy un tipo conocido... pobre de alguien que no es conocido. Ni le atienden el teléfono”, expresó Samid, visiblemente molesto por las demoras.
Frente a los cuestionamientos sobre la intervención estatal y también sobre la situación judicial del empresario, Kreplak volvió a pronunciarse públicamente: “siempre que puedo intervengo yo, o mi equipo, para ayudar. A cualquier ciudadano. Es parte del laburo de ser médico y más funcionario”.
Tras varias horas de gestiones, finalmente se activó el operativo. Samid fue trasladado en ambulancia hasta el aeropuerto de Laguna del Sauce y desde allí partió en vuelo sanitario rumbo a Buenos Aires, donde continuará con los estudios y el tratamiento. Si bien agradeció la atención médica recibida en Uruguay, el empresario dejó en claro su malestar por lo que consideró una falta de respuesta política en un momento delicado.