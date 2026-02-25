Atención empleados estatales: este jueves arranca el pago del 20% del sueldo en Tucumán

Mañana comenzará el pago del 20% correspondiente a la parte proporcional de los haberes de febrero para los trabajadores estatales, según informó el Gobierno.
Tras el depósito del 20%, se completará el pago con la parte complementaria, equivalente al 80% restante. De acuerdo con el calendario establecido, los depósitos se extenderán desde el 26 de febrero hasta el 7 de marzo.
Parte proporcional
Jueves 26 de febrero
- Sistema Provincial de Salud
- Instituto Provincial de la Vivienda
- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
- Seguridad (Departamento General de Policía y Dirección General de Institutos Penales)
- Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales
Viernes 27 de febrero
- Administración Central
- Defensoría del Pueblo
- Tribunal de Cuentas
- Tribunal Fiscal de Apelación
- Poder Legislativo
- Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)
- Poder Judicial (Centro Judicial Concepción, Centro Judicial Monteros, Corte Suprema de Justicia y Justicia de Paz Legal)
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar y de la Defensa
Sábado 28 de febrero
- Comunas Rurales
- Municipios del Interior
- Dirección de Recursos Hídricos
Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural de Tucumán
- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento
- Instituto de Desarrollo Productivo
- Ente de Infraestructura Comunitaria
- Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
Parte complementaria
Miércoles 4 de marzo
- Sistema Provincial de Salud
- Instituto Provincial de la Vivienda
- Dirección Provincial de Vialidad
- Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales
- Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán
- Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
- Sociedad Aguas del Tucumán
Jueves 5 de marzo
- Seguridad (Departamento General de Policía y Dirección General de Institutos Penales)
- Educación Establecimientos Provinciales (Escuelas Provinciales; Secundarias Transferidas – Rep. 25, 26 y 27)
- Administración Central
- Defensoría del Pueblo
- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
Viernes 6 de marzo
- Educación Establecimientos Provinciales (Escuelas Provinciales; Secundarias Transferidas – Rep. 25, 26 y 27)
- Tribunal de Cuentas
- Tribunal Fiscal de Apelación
- Poder Judicial (Centro Judicial Concepción, Centro Judicial Monteros, Corte Suprema de Justicia y Justicia de Paz Legal)
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar y de la Defensa
- Poder Legislativo
Sábado 7 de marzo
- Comunas Rurales
- Municipios del Interior
- Jubilados fuera de convenio
- Renta Vitalicia – Héroes de Malvinas
- Asignaciones Ex Empleados Talleres de Tafí Viejo
- Dirección de Recursos Hídricos
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural de Tucumán
- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento
- Instituto de Desarrollo Productivo
- Ente de Infraestructura Comunitaria
- Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
- Educación Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Primarios, Secundarios y Terciarios Transferidos)