Atención empleados estatales: este jueves arranca el pago del 20% del sueldo en Tucumán

Las autoridades dieron a conocer el cronograma que se extenderá hasta el 7 de marzo. ¿Quiénes serán los primeros en pasar por los cajeros?

Arranca el pago del 20% del sueldo.
Hace 29 Min

Mañana comenzará el pago del 20% correspondiente a la parte proporcional de los haberes de febrero para los trabajadores estatales, según informó el Gobierno.

Tras el depósito del 20%, se completará el pago con la parte complementaria, equivalente al 80% restante. De acuerdo con el calendario establecido, los depósitos se extenderán desde el 26 de febrero hasta el 7 de marzo.

Parte proporcional

Jueves 26 de febrero

- Sistema Provincial de Salud

- Instituto Provincial de la Vivienda

- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo

- Seguridad (Departamento General de Policía y Dirección General de Institutos Penales)

- Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales

Viernes 27 de febrero

- Administración Central

- Defensoría del Pueblo

- Tribunal de Cuentas

- Tribunal Fiscal de Apelación

- Poder Legislativo

- Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)

- Poder Judicial (Centro Judicial Concepción, Centro Judicial Monteros, Corte Suprema de Justicia y Justicia de Paz Legal)

- Ministerio Público Fiscal

- Ministerio Pupilar y de la Defensa

Sábado 28 de febrero

- Comunas Rurales

- Municipios del Interior

- Dirección de Recursos Hídricos

Ente Autárquico Tucumán Turismo

- Ente Cultural de Tucumán

- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual 

- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento 

- Instituto de Desarrollo Productivo

- Ente de Infraestructura Comunitaria

- Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol

- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa

Parte complementaria 

Miércoles 4 de marzo

- Sistema Provincial de Salud 

- Instituto Provincial de la Vivienda

- Dirección Provincial de Vialidad  

- Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales 

- Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán

- Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres

- Sociedad Aguas del Tucumán

Jueves 5 de marzo

- Seguridad (Departamento General de Policía y Dirección General de Institutos Penales)

- Educación Establecimientos Provinciales (Escuelas Provinciales; Secundarias Transferidas – Rep. 25, 26 y 27)

- Administración Central

- Defensoría del Pueblo

- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo

Viernes 6 de marzo

- Educación Establecimientos Provinciales (Escuelas Provinciales; Secundarias Transferidas – Rep. 25, 26 y 27)

- Tribunal de Cuentas

- Tribunal Fiscal de Apelación

- Poder Judicial (Centro Judicial Concepción, Centro Judicial Monteros, Corte Suprema de Justicia y Justicia de Paz Legal)

- Ministerio Público Fiscal

- Ministerio Pupilar y de la Defensa

- Poder Legislativo

Sábado 7 de marzo

- Comunas Rurales

- Municipios del Interior

- Jubilados fuera de convenio

- Renta Vitalicia – Héroes de Malvinas

- Asignaciones Ex Empleados Talleres de Tafí Viejo

- Dirección de Recursos Hídricos

- Ente Autárquico Tucumán Turismo

- Ente Cultural de Tucumán

- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual 

- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento 

- Instituto de Desarrollo Productivo

- Ente de Infraestructura Comunitaria

- Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol

- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa

- Educación Establecimientos Públicos de Gestión Privada (Primarios, Secundarios y Terciarios Transferidos)

Tucumán
