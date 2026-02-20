Ferias, cine, paseos y más: qué hay para hacer este sábado y domingo en San Miguel de Tucumán

- 19 y 20: Paseos gratuitos en el Autobús de la Aventura. La partida es desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Las inscripciones se reciben de manera presencial en la parada de Laprida primera cuadra, desde 30 minutos antes de cada salida. El colectivo panorámico cuenta con 30 cupos por paseo y los circuitos tienen una duración de 40 minutos aproximadamente. Los niños deben estar acompañados por un adulto. Las actividades se suspenden en caso de lluvia.