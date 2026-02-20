Ferias, cine, paseos y más: qué hay para hacer este sábado y domingo en San Miguel de Tucumán

Los tucumanos podrán disfrutar un nuevo fin de semana de verano en la ciudad con diversas propuestas recreativas, artísticas y culturales organizadas por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.
Sábado 21 de febrero
- 9 a 21: La pileta del Complejo Deportivo Municipal “Teniente Ledesma” (25 de Mayo 971) está habilitada para quienes abonaron la cuota mensual. Las actividades se suspenden por lluvia.
- 9.30: Caminata guiada gratuita por el casco histórico de la capital. Punto de encuentro: Oficina de Información Turística, Congreso y Crisóstomo Álvarez. Las inscripciones se reciben a través del siguiente enlace: https://linktr.ee/busturisticosmt. Se suspende por lluvia.
- 10 a 13 y de 15 a 20: Paseos gratuitos en bicicletas acuáticas por el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio. Llevar DNI. Se suspenden por lluvia.
- 10 a 13: Estación Climática en el cruce de Muñecas y Mendoza. En el lugar los transeúntes pueden hidratarse, consumir frutas y recibir consejos de alimentación saludable y adecuada para las altas temperaturas. También se reciben residuos reciclables en el puesto de Eco Canje. Acompañará el programa "Peatonal saludable" de la Dirección de Salud (9.30 a 12.30).
- 11: Clase gratuita de gimnasia del programa Ciudad Activa en la esquina de las peatonales de calles Muñecas y Mendoza. Se suspende por lluvia.
- 17 a 21: Como todos los fines de semana, el Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz”, ubicado en Lamadrid al 3.700 abre sus puertas al público en general, con entrada libre y gratuita. Además, este sábado, desde las 18 h, se realizará un “Bingo de Plantas”. Los cartones se distribuirán por orden de llegada. Actividad sin inscripción previa. No se suspende por lluvia.
- 18 a 23: Feria Manantial Sur 2500 Viviendas en avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón.
- 18 a 00: Paseo Gastronómico en el Parque Guillermina, en avenida Mate de Luna y Rufino Cossio, acompañando el evento "La Ciudad Late".
- 19 a 1: Feria de Emprendedores en el Parque El Provincial, en avenida Roca y Chacabuco.
- 19 a 00: Feria Gourmet en el Parque Avellaneda, sobre calle Asunción.
- 19 a 00: Feria de Artesanos en el Parque Avellaneda, sobre avenida Mate de Luna y en caminería central.
- 19 y 20: Paseos gratuitos en el Autobús de la Aventura. La partida es desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Las inscripciones se reciben de manera presencial en la parada de Laprida primera cuadra, desde 30 minutos antes de cada salida. El colectivo panorámico cuenta con 30 cupos por paseo y los circuitos tienen una duración de 40 minutos aproximadamente. Los niños deben estar acompañados por un adulto. Las actividades se suspenden en caso de lluvia.
-19.30: El Bus Turístico SMT realizará el nuevo paseo nocturno “Las luces de mi ciudad”, con salida desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Las inscripciones se reciben a través del siguiente enlace: https://linktr.ee/busturisticosmt. Se suspende solo en caso de lluvias fuertes.
- 20: Espectáculo gratuito de danzas folclóricas a cargo del Ballet Sol Naciente frente a la Casa Histórica, en calle Congreso al 100. Se suspende por lluvia.
- 20.30: Se proyectará la película animada Zootopía en la Casa del Bicentenario (Av. Adolfo de la Vega 505), en el marco del ciclo “Vecinos ven cine”. Entrada libre y gratuita. Se suspende por lluvia.
- 20.30: El Parque Guillermina (avenida Mate de Luna 4100) será escenario de la primera edición de "La Ciudad Late". Se presentarán el grupo de fusión afrolatinoamericana "Son del Mate" y el ensamble de percusión con señas "Late". Además, habrá feria gastronómica y estará el puesto de Eco Canje. Entrada gratuita. Se suspende por lluvia.
Domingo 22 de febrero
- 9 a 21: La pileta del Complejo Deportivo Municipal “Teniente Ledesma” (25 de Mayo 971) está habilitada para quienes abonaron la cuota mensual. Las actividades se suspenden por lluvia.
- 10 a 13 y de 15 a 20: Paseos gratuitos en bicicletas acuáticas por el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio. Llevar DNI. Se suspenden por lluvia.
- 17 a 21: El Campus Educativo Ambiental “Doctora Yolanda Ortiz”, ubicado en Lamadrid al 3.700 abre sus puertas al público en general, con entrada libre y gratuita. Además, el domingo, a las 18 h, se ofrecerá una nueva función gratuita de cine. Actividad sin inscripción previa y con cupos limitados por orden de llegada.
- 18 a 23: Feria Manantial Sur 2500 Viviendas en avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón.
- 18 a 00: Paseo Gastronómico en el Parque Guillermina, en avenida Mate de Luna y Rufino Cossio, y sobre el estacionamiento.
- 19 a 00: Feria de Emprendedores en el Parque El Provincial, en avenida Roca y Chacabuco.
- 19 a 00: Feria Gourmet en el Parque Avellaneda, sobre calle Asunción.
- 19 a 00: Feria de Artesanos en el Parque Avellaneda, sobre avenida Mate de Luna y en caminería central.
- 19 a 00: Feria Quinto Centenario en el Parque 9 de Julio, en avenida Soldati al 300.
- 19: El Bus Turístico realizará un circuito histórico y cultural, con salida desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Los paseos son gratuitos. Las inscripciones se reciben a través de códigos QR que se encuentran en la parada de calle Laprida 50 o mediante el siguiente formulario digital: https://linktr.ee/busturisticosmt. La actividad se suspende en caso de lluvias fuertes.
- 19 y 20: Paseos gratuitos en el Autobús de la Aventura. La partida es desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Las inscripciones se reciben de manera presencial en la parada de Laprida primera cuadra, desde 30 minutos antes de cada salida. El colectivo panorámico cuenta con 30 cupos por paseo y los circuitos tienen una duración de 40 minutos aproximadamente. Los niños deben estar acompañados por un adulto. Las actividades se suspenden en caso de lluvia.
- 19.30: El Ballet Sol Naciente ofrecerá un espectáculo de danzas folclóricas en la Plaza Los Plátanos, en calle Gerónimo Helguera 1569. Entrada libre y gratuita. Se suspende por lluvia.