Marcelo Gallardo pidió no ser homenajeado en su despedida de River

El entrenador dirigirá su último partido ante Banfield en el Monumental y solicitó que no haya plaquetas ni reconocimientos oficiales, aunque no se descarta alguna sorpresa por parte de los hinchas.

Hace 1 Hs

River se prepara para una jornada cargada de simbolismo: Marcelo Gallardo dirigirá este jueves su último partido al frente del equipo cuando el conjunto de Núñez reciba a Banfield en el estadio Monumental. Sin embargo, el propio entrenador tomó una decisión que sorprendió puertas adentro: pidió expresamente que no se realicen homenajes formales durante la despedida.

El DT solicitó que no haya entrega de plaquetas ni menciones especiales en el campo de juego. Su intención es que el foco esté puesto exclusivamente en el partido y en el agradecimiento institucional, sin actos protocolares.

La determinación llega después de que Gallardo comunicara su renuncia tras una racha adversa en su segundo ciclo, que terminó de profundizarse con la derrota frente a Vélez en el estadio José Amalfitani, la tercera consecutiva en el Torneo Apertura.

En el mensaje audiovisual donde anunció su salida, el entrenador dejó en claro el tono que pretende para el cierre de esta etapa. "Solamente palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club, a su gente, por su amor incondicional durante todos estos años incluso en los momentos más delicados como este, en el cual claramente las cosas no salieron como teníamos proyectado", expresó.

Más allá de su postura, se espera que el público le brinde una demostración de afecto espontánea. El vínculo entre Gallardo y la hinchada trasciende el presente deportivo y está sostenido por el recuerdo de su primera etapa, la más exitosa en la historia reciente del club.

El entrenador dirigió su última práctica en River Camp y este miércoles encabezará el entrenamiento en el Monumental, tras lo cual dará a conocer la lista de convocados para enfrentar al “Taladro”. En principio, no se anticipan modificaciones relevantes más allá de las ausencias por lesión.

Así, sin actos oficiales y con un pedido de sobriedad, Gallardo cerrará un ciclo que marcó una era en el conjunto de Núñez.

Temas Buenos AiresClub Atlético River PlateMarcelo GallardoStefano Di CarloTorneo Apertura 2026
