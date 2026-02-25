Marcelo Gallardo pidió no ser homenajeado en su despedida de River

En el mensaje audiovisual donde anunció su salida, el entrenador dejó en claro el tono que pretende para el cierre de esta etapa. "Solamente palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club, a su gente, por su amor incondicional durante todos estos años incluso en los momentos más delicados como este, en el cual claramente las cosas no salieron como teníamos proyectado", expresó.