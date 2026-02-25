Secciones
DeportesFútbol

Eduardo Coudet se acerca a River ¿Cómo se conformaría su cuerpo técnico?

El “Millonario” tiene un entendimiento de palabra con el entrenador y restan definir su salida de Deportivo Alavés. Patricio Graff y Carlos Miguel Fernández serían sus principales colaboradores.

EL OBJETIVO. Eduardo Coudet es el elegido por la comisión directiva encabezada por Stéfano Di Carlo. EL OBJETIVO. Eduardo Coudet es el elegido por la comisión directiva encabezada por Stéfano Di Carlo.
Hace 2 Hs

River avanza en la contratación de Eduardo Coudet como nuevo director técnico. Existe un acuerdo de palabra en los términos contractuales y, aunque todavía deben resolverse cuestiones formales vinculadas a su desvinculación de Deportivo Alavés, en el entorno del entrenador aseguran que su llegada a Núñez es cuestión de tiempo.

La negociación se encuentra en etapa administrativa. El contrato del DT con el club español se extiende hasta el 30 de junio, por lo que la rescisión será un punto central en los próximos días. La dirigencia pretende que el representante de Coudet, Christian Bragarnik, encabece la gestión y, de ser necesario, el club asumiría el costo económico para liberar al entrenador.

Mientras se pulen esos detalles, comienza a tomar forma el posible cuerpo técnico que acompañaría al ex entrenador de Rosario Central, Racing e Inter de Porto Alegre. Coudet mantiene desde hace años un núcleo de colaboradores de máxima confianza.

Su principal ayudante de campo es Patricio Graff, ex futbolista y entrenador, quien se incorporó en 2024 cuando el DT asumió en Alavés. Graff reemplazó en ese momento a Ariel Broggi, que había iniciado su carrera como técnico principal. El otro asistente habitual es Carlos Miguel Fernández, otro integrante estable de su estructura de trabajo.

PASADO EN RACING. De izquierda a derecha: Fernando Gayoso, Guido Cretari, Eduardo Coudet, Ariel Broggi, Octavio Manera y Carlos Fernández, el cuerpo técnico que condujo a Racing en 2018-2019. PASADO EN RACING. De izquierda a derecha: Fernando Gayoso, Guido Cretari, Eduardo Coudet, Ariel Broggi, Octavio Manera y Carlos Fernández, el cuerpo técnico que condujo a Racing en 2018-2019.

En la preparación física, Coudet suele apoyarse en Octavio Manera, de 53 años, y en Guido Cretari, quien tuvo un paso destacado en su etapa en Racing. Ambos forman parte de su círculo cercano y todo indica que continuarían junto a él en caso de concretarse su desembarco en el conjunto de Núñez.

Una de las incógnitas pasa por el entrenador de arqueros. En Alavés trabajó con el español Javier Barbero, empleado del club, por lo que su continuidad no está asegurada. En River aparece la alternativa de Marcelo Barovero, quien se incorporó este año a la estructura institucional y podría ocupar ese rol.

El contexto de la transición también está definido. Marcelo Gallardo se despedirá oficialmente en el encuentro ante Banfield por el Torneo Apertura en el estadio Monumental. Luego, Marcelo Escudero asumirá de manera interina y estaría al frente del equipo el lunes 2 de marzo ante Independiente Rivadavia.

Entre el cierre de esta semana y los primeros días de la próxima se buscará concretar la llegada de Coudet. Si se destraban los aspectos contractuales con Alavés, el “Millonario” podría oficializar rápidamente a su nuevo entrenador y comenzar una nueva etapa deportiva.

Temas Buenos AiresClub Atlético River PlateRacing ClubMarcelo BaroveroMarcelo GallardoParque AvellanedaEduardo "Chacho" CoudetChristian Bragarnik
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Boca y Racing, un clásico con presión y urgencias en La Bombonera

Boca y Racing, un clásico con presión y urgencias en La Bombonera

Todo tiene su tiempo: el sugestivo posteo de Kevin Castaño que generó enojo en River

"Todo tiene su tiempo": el sugestivo posteo de Kevin Castaño que generó enojo en River

“Entiendo el enojo del hincha”: Claudio Úbeda respondió a los silbidos tras el empate entre Boca y Racing

“Entiendo el enojo del hincha”: Claudio Úbeda respondió a los silbidos tras el empate entre Boca y Racing

El enigma del sucesor: los nombres que baraja River tras el adiós de Gallardo

El enigma del sucesor: los nombres que baraja River tras el adiós de Gallardo

Boca no pudo con Racing en el clásico y se fue silbado de La Bombonera

Boca no pudo con Racing en el clásico y se fue silbado de La Bombonera

Lo más popular
Caso Érika: la ex pareja del “Militar” Sosa mencionó a 17 personas de su círculo íntimo
1

Caso Érika: la ex pareja del “Militar” Sosa mencionó a 17 personas de su círculo íntimo

Caso Érika: Justina Gordillo confirmó que “El Militar” Sosa vendía éxtasis
2

Caso Érika: Justina Gordillo confirmó que “El Militar” Sosa vendía éxtasis

Hugo Colace no seguirá como entrenador de Atlético Tucumán
3

Hugo Colace no seguirá como entrenador de Atlético Tucumán

¿Estás de acuerdo con la salida de Colace como DT de Atlético Tucumán?
4

¿Estás de acuerdo con la salida de Colace como DT de Atlético Tucumán?

Tres tucumanos fueron detenidos transportando más de 40 kilos de cocaína
5

Tres tucumanos fueron detenidos transportando más de 40 kilos de cocaína

Jugada estratégica de La Libertad Avanza en el Senado: el kirchnerismo se quedó sin autoridades
6

Jugada estratégica de La Libertad Avanza en el Senado: el kirchnerismo se quedó sin autoridades

Más Noticias
“El problema sos vos, tenés que mejorar”: la contundente frase de Flavio Briatore a Franco Colapinto

“El problema sos vos, tenés que mejorar”: la contundente frase de Flavio Briatore a Franco Colapinto

Fin de ciclo para Hugo Colace: números bajos y un proyecto que chocó con la urgencia

Fin de ciclo para Hugo Colace: números bajos y un proyecto que chocó con la urgencia

Caso Érika: la ex pareja del “Militar” Sosa mencionó a 17 personas de su círculo íntimo

Caso Érika: la ex pareja del “Militar” Sosa mencionó a 17 personas de su círculo íntimo

Me arrepiento: Messi habló sin filtros y sorprendió con una confesión íntima sobre su pasado

"Me arrepiento": Messi habló sin filtros y sorprendió con una confesión íntima sobre su pasado

A pocos días de anunciar su salida de River, Gallardo ya aparece en la órbita de un gigante de Brasil

A pocos días de anunciar su salida de River, Gallardo ya aparece en la órbita de un gigante de Brasil

¿Estás de acuerdo con la salida de Colace como DT de Atlético Tucumán?

¿Estás de acuerdo con la salida de Colace como DT de Atlético Tucumán?

El presidente de Rosario Central se mostró molesto ante la posible llegada de Eduardo Coudet a River

El presidente de Rosario Central se mostró molesto ante la posible llegada de Eduardo Coudet a River

Hugo Colace no seguirá como entrenador de Atlético Tucumán

Hugo Colace no seguirá como entrenador de Atlético Tucumán

Comentarios