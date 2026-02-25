Eduardo Coudet se acerca a River ¿Cómo se conformaría su cuerpo técnico?

River avanza en la contratación de Eduardo Coudet como nuevo director técnico. Existe un acuerdo de palabra en los términos contractuales y, aunque todavía deben resolverse cuestiones formales vinculadas a su desvinculación de Deportivo Alavés, en el entorno del entrenador aseguran que su llegada a Núñez es cuestión de tiempo.
La negociación se encuentra en etapa administrativa. El contrato del DT con el club español se extiende hasta el 30 de junio, por lo que la rescisión será un punto central en los próximos días. La dirigencia pretende que el representante de Coudet, Christian Bragarnik, encabece la gestión y, de ser necesario, el club asumiría el costo económico para liberar al entrenador.
Mientras se pulen esos detalles, comienza a tomar forma el posible cuerpo técnico que acompañaría al ex entrenador de Rosario Central, Racing e Inter de Porto Alegre. Coudet mantiene desde hace años un núcleo de colaboradores de máxima confianza.
Su principal ayudante de campo es Patricio Graff, ex futbolista y entrenador, quien se incorporó en 2024 cuando el DT asumió en Alavés. Graff reemplazó en ese momento a Ariel Broggi, que había iniciado su carrera como técnico principal. El otro asistente habitual es Carlos Miguel Fernández, otro integrante estable de su estructura de trabajo.
En la preparación física, Coudet suele apoyarse en Octavio Manera, de 53 años, y en Guido Cretari, quien tuvo un paso destacado en su etapa en Racing. Ambos forman parte de su círculo cercano y todo indica que continuarían junto a él en caso de concretarse su desembarco en el conjunto de Núñez.
Una de las incógnitas pasa por el entrenador de arqueros. En Alavés trabajó con el español Javier Barbero, empleado del club, por lo que su continuidad no está asegurada. En River aparece la alternativa de Marcelo Barovero, quien se incorporó este año a la estructura institucional y podría ocupar ese rol.
El contexto de la transición también está definido. Marcelo Gallardo se despedirá oficialmente en el encuentro ante Banfield por el Torneo Apertura en el estadio Monumental. Luego, Marcelo Escudero asumirá de manera interina y estaría al frente del equipo el lunes 2 de marzo ante Independiente Rivadavia.
Entre el cierre de esta semana y los primeros días de la próxima se buscará concretar la llegada de Coudet. Si se destraban los aspectos contractuales con Alavés, el “Millonario” podría oficializar rápidamente a su nuevo entrenador y comenzar una nueva etapa deportiva.