Marcelo Gallardo, desbordado por la crisis futbolística de River: gestos de frustración y silencio tras la derrota ante Vélez

El final volvió a exponer el malestar del entrenador. Tras el pitazo de Darío Herrera, Gallardo abrió los brazos en señal de protesta, en desacuerdo con el manejo del tiempo adicionado. Luego esbozó una sonrisa irónica, en un gesto que reflejó su enojo contenido. Guillermo Barros Schelotto se acercó a saludarlo y la escena cerró otro capítulo tenso para el DT, que en la fecha anterior había sido expulsado.