“Entiendo el enojo del hincha”: Claudio Úbeda respondió a los silbidos tras el empate entre Boca y Racing

El entrenador fue directo al referirse a la reacción del público. “Entiendo totalmente el enojo del hincha. Boca tiene que ganar siempre y salir a proponer”, expresó en conferencia de prensa. Lejos de confrontar, el DT reconoció la exigencia que implica dirigir al “Xeneize” y admitió que los resultados son una deuda pendiente. “Es normal que el hincha exija. Sabemos lo que significa este club y tenemos que empezar a ganar para reconquistarlos”, agregó.