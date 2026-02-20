“Entiendo el enojo del hincha”: Claudio Úbeda respondió a los silbidos tras el empate entre Boca y Racing

El empate sin goles ante Racing dejó muchas preguntas en la Bombonera. Boca volvió a mostrar una versión apagada, sin profundidad ni claridad en ataque, y el descontento de los hinchas se hizo sentir con silbidos al final del partido. En ese contexto, Claudio Úbeda enfrentó los micrófonos y no esquivó el clima que se vivió en el estadio.
El entrenador fue directo al referirse a la reacción del público. “Entiendo totalmente el enojo del hincha. Boca tiene que ganar siempre y salir a proponer”, expresó en conferencia de prensa. Lejos de confrontar, el DT reconoció la exigencia que implica dirigir al “Xeneize” y admitió que los resultados son una deuda pendiente. “Es normal que el hincha exija. Sabemos lo que significa este club y tenemos que empezar a ganar para reconquistarlos”, agregó.
Más allá del resultado, Úbeda rescató algunos aspectos del equipo. “Me voy tranquilo por la actitud. El equipo estuvo ordenado y serio, pero no alcanza con eso”, explicó. Para el entrenador, el principal déficit estuvo en la generación de juego. “Nos faltó más volumen y más llegadas. Tuvimos algunas situaciones, pero no supimos aprovecharlas. Sabíamos que iba a ser un partido complejo, de mucha lucha”, analizó.
âEntiendo el enojo del hincha porque conocemos lo exigente que es el mundo Boca. Desde el orden y la actitud se puede empezar a construir. Soy el primero que quiere ganar y convencer al hincha, volver a esa seguidilla de triunfos del aÃ±o pasadoâ Claudio Ubeda. pic.twitter.com/PH57fJ2okd— Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) February 21, 2026
El DT también se refirió a la falta de peso ofensivo, en especial de Edinson Cavani y Miguel Merentiel, quienes regresaron a la titularidad tras superar lesiones y no lograron gravitar. “Cuando no se convierte, la mirada va a los delanteros. Los dos están volviendo de lesiones y necesitan continuidad. Los goleadores viven del gol y tienen que recuperar confianza”, sostuvo.
En su análisis, Úbeda insistió en que el orden y la actitud pueden ser el punto de partida para mejorar, aunque dejó claro que el objetivo inmediato es sumar victorias. “Necesitamos resultados. Estamos en una etapa en la que hay que ganar. Desde el orden podemos construir, pero Boca necesita mucho más protagonismo”, remarcó.
El entrenador también dejó una crítica al arbitraje al señalar una acción puntual. Consideró que Adrián Martínez debió ser expulsado por un codazo a Ayrton Costa, una jugada que, según su visión, merecía tarjeta roja.
Con la seguidilla de partidos por delante, incluido el compromiso ante Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina, Úbeda anticipó que podría realizar variantes para cuidar a algunos futbolistas y darle ritmo a todo el plantel. “Tenemos que mantener a todos en competencia y buscar variantes que le den frescura al equipo”, explicó.
“Soy el primero que quiere salir adelante. Me hubiese gustado llegar en un contexto distinto, pero estas situaciones pasan. Vamos a encontrar el camino”, concluyó.