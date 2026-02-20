Boca no pudo con Racing en el clásico y se fue silbado de La Bombonera

En un partido que podía ser un punto de inflexión, Boca no pudo ante Racing en la Bombonera por la sexta fecha del torneo Apertura: fue empate sin goles. Claudio Úbeda llegaba a este partido en la cuerda floja y en la previa corrían rumores de que un mal resultado podía definir su suerte. Esta igualdad sin mostrar ninguna mejora no cambió la situación para el entrenador.
En una Bombonera repleta, el clásico se jugó como un clásico. El trámite fue trabado, lo que en parte fue generado por la formación titular elegida por el entrenador “azul y oro”, con cuatro mediocampistas con características más de marca que de juego.
Desde el minuto cero, ambos equipos intentaron imponerse por la fuerza. Actitud, ímpetu y pierna fuerte eran las armas de los dos para ir al ataque y tratar de hacerse cargo del partido. Boca intentaba hacer pesar la localía y llevarse puesto a la "Academia", pero los de Avellaneda no se achicaron y jugaron de igual a igual durante todo el primer tiempo. Aunque había tensión y el encuentro se jugaba con la sensación de que en cualquier momento podía pasar algo importante, finalmente fue mucho ruido y nada de nueces; solo se registró un arresto individual de Matko Miljevic, quien encaró desde la izquierda hacia el centro y sacó un derechazo que, tras un leve desvío, se fue al córner. Del otro lado, la carencia ofensiva del “Xeneize” fue tal que, mientras el equipo se iba al túnel, la hinchada reclamó el hecho de haber llegado al descanso sin realizar un solo disparo.
En el complemento, el dueño de casa cambió un poco la cara. Sin demasiadas ideas pero con mucho empuje, arrinconó a Racing en los primeros 15’. En su mejor momento, Boca se envalentonó con el aliento de su gente, y Racing parecía algo desorientado; en ese pasaje del encuentro Santiago Sosa se salvó milagrosamente de la segunda amarilla gracias a una jugada donde se aplicó ley de ventaja. La “Academia” dejó atrás -por algunos minutos- el planteo ambicioso; en su lugar, se paró de contragolpe, pero aun así pudo generar algunas inquietudes en la defensa local.
Sin embargo, los de Avellaneda demostraron ser un equipo con mucho más oficio que Boca; cuando el conjunto auriazul perdió ese envión, los de Gustavo Costas volvieron a disputarle el balón más adelante y el partido se emparejó de nuevo Siendo pacientes y esperando su momento, la visita estuvo al borde de llevarse los tres puntos. Primero, con una escalada por derecha del ingresado Adrián Fernández que terminó con Santiago Solari rematando casi desde el punto del penal: intentó colocarla en el ángulo, lejos de los defensores que cubrían el arco, pero se le fue alta por centímetros. Instantes después, otra vez Fernández: recibió en tres cuartos, sacó un bombazo y Agustín Marchesín se lució con una volada para salvar a Boca.
Úbeda reaccionó metiendo cambios, pero ninguno logró cambiar la ecuación. El foco de la bronca, no obstante, se centró en Edinson Cavani. Cuando le tocó ser reemplazado, el uruguayo, que volvía a ser titular luego de seis meses, se fue silbado por todo el estadio. El crédito con el hincha dio señales de estar totalmente agotado.
A esa altura, los murmullos que bajaban de la tribuna eran la banda sonora de la noche en La Boca ante cada pelota perdida. Racing siguió dominando hasta el final ante un “Xeneize” ya desdibujado, pero la suerte no estuvo de su lado. Fue 0 a 0 y retirada entre silbidos para el anfitrión.
Con este resultado, Boca quedó en el sexto lugar, con ocho puntos, aunque si se dan algunos resultados podría terminar la fecha fuera de la zona de clasificación. Su próximo compromiso será el martes por Copa Argentina, frente a Gimnasia de Chivilcoy.
Por su parte, la “Academia” se fue con el sabor amargo de haber estado cerca de sumar su tercer triunfo seguido tras el mal arranque. Acumula siete puntos, lo que lo ubica en el octavo lugar, el último de ingreso a los playoffs. Por la siguiente fecha, recibirá el jueves a Independiente Rivadavia.
Síntesis:
Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, y Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, y Williams Alarcón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Claudio Úbeda.
Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Rojo y Gabriel Rojas; Rodríguez, Santiago Sosa, y Matko Miljevic; Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
Goles: no hubo.
Cambios: 45’ Pardo por Rojo (R), 62’ Zaracho por Miljevic (R), Fernández por Conechny (R), Gelini por Merentiel (B) y Romero por Alarcón (B), 67’ Zuculini por Rodríguez (R), 79’ Zufiaurre por Cavani (B) y Aranda por Belmonte (B) y 89’ Vergara por Solari (R).
Estadio: La Bombonera.
Árbitro: Leandro Rey Hilfer.