Boca no pudo con Racing en el clásico y se fue silbado de La Bombonera

Desde el minuto cero, ambos equipos intentaron imponerse por la fuerza. Actitud, ímpetu y pierna fuerte eran las armas de los dos para ir al ataque y tratar de hacerse cargo del partido. Boca intentaba hacer pesar la localía y llevarse puesto a la "Academia", pero los de Avellaneda no se achicaron y jugaron de igual a igual durante todo el primer tiempo. Aunque había tensión y el encuentro se jugaba con la sensación de que en cualquier momento podía pasar algo importante, finalmente fue mucho ruido y nada de nueces; solo se registró un arresto individual de Matko Miljevic, quien encaró desde la izquierda hacia el centro y sacó un derechazo que, tras un leve desvío, se fue al córner. Del otro lado, la carencia ofensiva del “Xeneize” fue tal que, mientras el equipo se iba al túnel, la hinchada reclamó el hecho de haber llegado al descanso sin realizar un solo disparo.