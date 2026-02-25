Confirmado: Kylian Mbappé se perderá la revancha ante Benfica por la Champions

Real Madrid afrontará la vuelta de los playoffs de la Champions League ante Benfica sin su principal figura. Kylian Mbappé no fue incluido en la convocatoria tras resentirse de su rodilla izquierda, según confirmaron medios españoles y franceses.
El diario francés L’Équipe había adelantado que el delantero interrumpió la práctica matutina del martes por un dolor en la zona afectada. Finalmente, el cuerpo técnico encabezado por Álvaro Arbeloa optó por preservarlo, lo que encendió señales de alarma en la previa de un compromiso decisivo.
La molestia remite a una lesión sufrida el 7 de diciembre, cuando el equipo enfrentó a Celta de Vigo por La Liga. En aquel momento, los estudios detectaron una afección en el ligamento lateral externo de la rodilla izquierda y se estimó un reposo mínimo de tres semanas. Sin embargo, el francés volvió a jugar apenas 11 días después.
Desde entonces, acumuló minutos en una agenda exigente: disputó la final de la Supercopa frente a Barcelona, fue parte de la sorpresiva eliminación ante Albacete en la Copa del Rey y prácticamente no tuvo descanso. El dolor actual sería consecuencia directa de esa sobrecarga.
La intención del club es resolver de manera definitiva la dolencia y contar con Mbappé en plenitud física para una eventual próxima instancia, siempre y cuando el “Merengue” logre superar a Benfica. Según informó Marca, su regreso está previsto para la segunda semana de marzo.
En paralelo, trascendió en España que el atacante habría manifestado malestar por la gestión de su recuperación inicial, al considerar que no tuvo el tiempo de descanso adecuado tras la lesión de diciembre.
El contexto deportivo, además, se vio atravesado por una polémica externa. Mbappé quedó involucrado indirectamente en el cruce entre Vinícius Júnior y Gianluca Prestianni, luego de que defendiera públicamente a su compañero ante presuntos dichos racistas. A su vez, el francés fue objeto de comentarios ofensivos por parte de José Luis Félix Chilavert, situación que generó repudios, entre ellos el de Thibaut Courtois, quien expresó su solidaridad.
Más allá del ruido extradeportivo, la ausencia de Mbappé representa un golpe sensible para Real Madrid en un partido determinante. Sin su referencia ofensiva, el equipo deberá redefinir su estructura para sostener la ventaja y avanzar en la competencia europea.