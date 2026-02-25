Confirmado: Kylian Mbappé se perderá la revancha ante Benfica por la Champions

El contexto deportivo, además, se vio atravesado por una polémica externa. Mbappé quedó involucrado indirectamente en el cruce entre Vinícius Júnior y Gianluca Prestianni, luego de que defendiera públicamente a su compañero ante presuntos dichos racistas. A su vez, el francés fue objeto de comentarios ofensivos por parte de José Luis Félix Chilavert, situación que generó repudios, entre ellos el de Thibaut Courtois, quien expresó su solidaridad.