Gianluca Prestianni: una vida marcada por el talento y la controversia

En ese escenario apareció el Benfica. El club portugués siguió su situación y avanzó por su contratación. La transferencia se concretó en enero de 2024, cuando la institución lisboeta abonó alrededor de ocho millones de euros por su ficha. Ya en Portugal, compartió plantel con referentes argentinos como Nicolás Otamendi y Ángel Di María. La relación con ambos trascendió lo futbolístico: en un gesto que se viralizó en redes, los campeones del mundo le realizaron tatuajes, uno con una caricatura y otro con un corazón y el número once.