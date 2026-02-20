Escándalo en la Champions League: la Confederación Brasileña pidió sanciones contra Prestianni por el cruce con Vinicius

El organismo brasileño confirmó que envió cartas formales tanto a la FIFA como a la UEFA con el objetivo de que actúen con “rigor” ante lo sucedido. En el documento, firmado por su presidente Samir Xaud, la CBF pidió que se identifique a los responsables y que se apliquen castigos ejemplares en caso de comprobarse conductas discriminatorias contra el delantero del Real Madrid.