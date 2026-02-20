Escándalo en la Champions League: la Confederación Brasileña pidió sanciones contra Prestianni por el cruce con Vinicius
El organismo envió cartas formales a FIFA y UEFA para exigir una investigación profunda tras el presunto episodio de discriminación ocurrido durante el partido entre Real Madrid y Benfica.
El presunto episodio de racismo que involucra al argentino Gianluca Prestianni y a Vinícius Júnior durante el partido entre Real Madrid y Benfica por la Champions League sumó un nuevo capítulo institucional. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) emitió un comunicado oficial en el que solicitó sanciones y reclamó una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido.
El organismo brasileño confirmó que envió cartas formales tanto a la FIFA como a la UEFA con el objetivo de que actúen con “rigor” ante lo sucedido. En el documento, firmado por su presidente Samir Xaud, la CBF pidió que se identifique a los responsables y que se apliquen castigos ejemplares en caso de comprobarse conductas discriminatorias contra el delantero del Real Madrid.
Además, la entidad remarcó la importancia de que la investigación tenga en cuenta el testimonio de la víctima y de las personas presentes en el momento del incidente. La intención, según expresó el comunicado, es garantizar que el proceso permita determinar responsabilidades con claridad y evitar que hechos de este tipo queden impunes.
La Confederación también valoró el respaldo recibido por parte de las principales autoridades del fútbol mundial. En ese sentido, agradeció públicamente el gesto de solidaridad del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y destacó las modificaciones recientes en el código disciplinario de la entidad, que incorporan nuevas herramientas para combatir la discriminación.
En relación con la UEFA, el organismo brasileño reconoció el papel que cumple en la lucha contra el racismo dentro del fútbol europeo. En su comunicado, subrayó que el ente rector de la Champions League cuenta con normas específicas que promueven el deporte sin discriminación y obligan a sus afiliados a implementar medidas de prevención y sanción ante este tipo de conductas.
El caso quedó ahora en manos de las autoridades competentes, que deberán avanzar con el análisis de lo ocurrido durante el encuentro. Mientras tanto, el pronunciamiento de la CBF volvió a poner el foco en la necesidad de reforzar las políticas contra el racismo en el fútbol y de actuar con firmeza frente a cualquier denuncia de este tipo.