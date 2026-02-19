Escándalo en la AFA: la Justicia cita a indagatoria a “Chiqui” Tapia y Toviggino por evasión y les prohíbe salir del país

La medida fue adoptada por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, quien fijó las audiencias para el 5 de marzo en el caso de Tapia y el 6 de marzo para Toviggino. La investigación se originó a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que acusó a la entidad de retener fondos correspondientes a impuestos y contribuciones a la seguridad social sin depositarlos dentro de los plazos legales.