Escándalo en la AFA: la Justicia cita a indagatoria a “Chiqui” Tapia y Toviggino por evasión y les prohíbe salir del país
La medida fue dispuesta por el juez Diego Amarante tras una denuncia de ARCA, que investiga la presunta retención de aportes previsionales e impuestos por más de $19.300 millones entre 2024 y 2025.
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino fueron convocados a prestar declaración indagatoria en una causa por presunta evasión vinculada al no ingreso de aportes previsionales y tributos. Además, la Justicia dispuso que ambos no puedan salir del país mientras avanza el expediente.
La medida fue adoptada por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, quien fijó las audiencias para el 5 de marzo en el caso de Tapia y el 6 de marzo para Toviggino. La investigación se originó a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que acusó a la entidad de retener fondos correspondientes a impuestos y contribuciones a la seguridad social sin depositarlos dentro de los plazos legales.
De acuerdo con la presentación del organismo, las irregularidades se habrían extendido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. El monto bajo análisis supera los $19.300 millones, distribuidos entre retenciones impositivas y aportes previsionales que no fueron transferidos al Estado. Según ARCA, esos recursos no pertenecen al contribuyente, sino que deben ser ingresados al fisco luego de su retención.
El expediente también alcanza a otros directivos, entre ellos el secretario general Cristian Malaspina, el director general Gustavo Lorenzo y el exsecretario general Víctor Blanco. La investigación abarca decenas de operaciones que, según la denuncia, no fueron regularizadas dentro de los períodos establecidos.
Entre los elementos incorporados figuran informes bancarios que muestran acreditaciones en cuentas de la AFA y la constitución de plazos fijos en pesos y dólares durante el período señalado. Para el organismo recaudador, esos registros indican que la entidad contaba con recursos disponibles al momento en que debía cumplir con sus obligaciones fiscales y previsionales.
Una vez realizadas las indagatorias, el magistrado deberá definir la situación procesal de los dirigentes y determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia una instancia posterior del proceso.