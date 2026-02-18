Freno a "Chiqui" Tapia: la Inspección General de Justicia rechazó el cambio de domicilio de la AFA

La Inspección General de Justicia resolvió no autorizar el traslado de la sede legal de la Asociación del Fútbol Argentino desde la calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires, hacia el partido bonaerense de Pilar. La decisión representa un revés para la conducción que encabeza Claudio Tapia y para el tesorero Pablo Toviggino.
Según informó Clarín, la entidad había iniciado el trámite para modificar su domicilio y pasar de la órbita nacional a la provincial. El planteo implicaba cambiar de jurisdicción administrativa, lo que hubiera trasladado el control de sus balances y presentaciones formales.
En la resolución firmada este miércoles, el organismo de control sostuvo que no están cumplidas las condiciones necesarias para avanzar con esa modificación. Entre los argumentos, señaló que la institución mantiene pendientes obligaciones registrales y que antes de cualquier alteración estatutaria debe regularizar su situación ante la autoridad competente.
Además, la IGJ cuestionó el domicilio declarado para la mudanza al considerar que no reúne los requisitos exigidos y lo calificó como “falso y ficticio”, según la publicación citada.
De esta manera, la sede legal de la AFA continuará radicada en la Ciudad de Buenos Aires, al menos hasta que la entidad complete los trámites observados y se expida nuevamente el organismo de control.