Los síntomas que encienden alarma en el crecimiento de la economía argentina

¿Cuáles son las expectativas de los analistas para el 2026?

Hacia adelante, los analistas prevén un escenario moderado para 2026, con una expansión inferior al 3% anual promedio y nuevamente apoyada en pocos rubros como petróleo, minería, agro e intermediación financiera. Para el resto de la economía no aparecen motores claros. “En su mayoría seguirán atados a una demanda interna poco pujante con salarios estancados y creación de empleo de baja calidad (que difícilmente se revierta en el corto plazo con la aprobación de la reforma laboral); un impulso fiscal nuevamente negativo para alcanzar una meta fiscal más estricta este año, y la apertura comercial en un contexto de tipo de cambio más bajo”, sostuvieron en su reporte desde la consultora LCG.