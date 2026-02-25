En medio de la polémica por Prestianni, Benfica se enfrenta a Real Madrid por un lugar en octavos de la Champions

La suspensión provisional de Gianluca Prestianni por parte de la UEFA, luego de la denuncia presentada por Vinícius Júnior por presunto comportamiento discriminatorio, generó un fuerte impacto en la previa del duelo que se disputará a las 17 entre Benfica y Real Madrid por la Champions League. En ese contexto, el presidente del club portugués, Rui Costa, salió públicamente a respaldar al futbolista argentino y cuestionó la decisión disciplinaria mientras avanza la investigación.
Desde el aeropuerto de Lisboa, el dirigente defendió la postura institucional y aseguró que el club confía plenamente en su jugador. Explicó que no estuvo presente en el momento del supuesto incidente, pero remarcó que creen en su versión y sostuvo que "Prestianni es todo menos racista. La sentencia no está dictada y solo existe una suspensión provisional". Además, insistió en que el Benfica acompañará al futbolista porque considera que fue señalado sin pruebas concluyentes.
El mandatario profundizó su defensa al afirmar que habría sido el primero en marcar una conducta indebida si existieran evidencias reales y expresó que "no hay nada probado y está siendo condenado por algo que no es". También reconoció que la situación generó incomodidad interna tanto para el club como para el jugador, quien, según explicó, se sintió afectado por la repercusión pública del caso en los últimos días.
En paralelo, el Benfica presentó una apelación ante la UEFA al considerar injustificada la sanción inicial. El delantero argentino viajó igualmente con el plantel rumbo a Madrid, aunque no podrá disputar el encuentro mientras continúe la investigación. El episodio no fue captado por las cámaras oficiales del partido y distintas versiones cruzadas surgieron alrededor del descargo del futbolista, lo que aumentó la controversia mediática en torno al caso.
Un duelo decisivo marcado por la polémica
Mientras la atención sigue puesta en el conflicto entre ambos jugadores, Real Madrid recibirá al conjunto portugués en el estadio Santiago Bernabéu con ventaja tras el triunfo 1-0 en la ida. El cruce fue catalogado como de alto riesgo por las autoridades españolas luego del escándalo que eclipsó lo futbolístico, originado cuando Vinícius denunció haber sido llamado "mono", mientras desde el entorno del argentino sostienen que existió un intercambio verbal distinto. Sin Prestianni disponible, Benfica buscará revertir la serie y avanzar a los octavos de final en un clima cargado de tensión.