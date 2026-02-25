En medio de la polémica por Prestianni, Benfica se enfrenta a Real Madrid por un lugar en octavos de la Champions

El mandatario profundizó su defensa al afirmar que habría sido el primero en marcar una conducta indebida si existieran evidencias reales y expresó que "no hay nada probado y está siendo condenado por algo que no es". También reconoció que la situación generó incomodidad interna tanto para el club como para el jugador, quien, según explicó, se sintió afectado por la repercusión pública del caso en los últimos días.