Real Madrid obligó a Huijsen a disculparse por una publicación discriminatoria en redes

El club español, que mantiene una postura pública firme contra el racismo, forzó al defensor a retractarse tras compartir contenido ofensivo hacia personas asiáticas. La disculpa fue difundida en Weibo, pero generó críticas en China por su alcance limitado.

Hace 31 Min

Real Madrid volvió a quedar en el centro de la escena por un episodio vinculado a la discriminación. Esta vez, no por hechos ocurridos en el campo de juego, sino por una publicación en redes sociales que involucró a uno de sus futbolistas.

La institución merengue obligó al defensor Dean Huijsen a pedir disculpas luego de que compartiera en su cuenta de Instagram una imagen con contenido ofensivo hacia personas asiáticas. El club consideró inaceptable la difusión de ese material, especialmente en el marco de su postura pública de lucha contra el racismo.

El episodio cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que el Real Madrid viene denunciando hechos discriminatorios en distintos escenarios, incluso en el marco de la UEFA Champions League, donde sostiene que Gianluca Prestianni le gritó “mono” a Vinicius Junior durante una discusión en pleno partido. En ese contexto, la entidad entiende que debe mantener una línea coherente frente a cualquier conducta que contradiga ese mensaje.

La publicación compartida por Huijsen mostraba a una persona de origen asiático mientras terceros se burlaban de sus rasgos físicos con frases claramente discriminatorias. Entre los comentarios podía leerse: “Le puedes vendar los ojos con hilo dental”. Aunque el contenido fue eliminado casi de inmediato, la captura comenzó a circular y generó una fuerte reacción en China.

Ante la repercusión, el club actuó rápidamente y difundió un mensaje de disculpa firmado por el propio jugador en Weibo, una de las principales plataformas digitales del país asiático.

“Me disculpo sinceramente con mis amigos chinos. Anteriormente reenvié sin intención un contenido que incluía mensajes ofensivos. Fue totalmente involuntario y lamento el malestar causado”, expresó el defensor en el texto publicado.

Sin embargo, la respuesta no conformó a buena parte de los aficionados chinos. Muchos cuestionaron que la disculpa solo haya sido difundida en redes locales y exigieron que el jugador realice una declaración pública en las cuentas internacionales del club o en formato de video, para que el mensaje tenga mayor alcance y visibilidad.

Hasta el momento, el Real Madrid no volvió a pronunciarse sobre el tema. La situación generó incomodidad en un mercado estratégico para la institución, que cuenta con millones de seguidores en Asia y mantiene vínculos comerciales clave en la región.

El caso deja en evidencia la sensibilidad que rodea cualquier expresión vinculada a la discriminación en el fútbol actual. En un escenario globalizado y con audiencias masivas en redes sociales, cada publicación puede tener impacto internacional. Y para un club que encabeza campañas contra el racismo, el margen de error es mínimo.

