El crudo análisis del "Beto" Alonso sobre el presente de Mastantuono en el Real Madrid: "Tiene que demostrar"

Jugar en River no es lo mismo que hacerlo en el Real Madrid. Cambia la liga, cambian los rivales y, sobre todo, cambia la exigencia. Franco Mastantuono lo está viviendo en carne propia. A seis meses de su desembarco en la "Casa Blanca", el talentoso volante de apenas 18 años atraviesa un lógico proceso de adaptación al fútbol europeo, aunque la impaciencia del entorno no le da demasiado margen.