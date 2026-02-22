El crudo análisis del "Beto" Alonso sobre el presente de Mastantuono en el Real Madrid: "Tiene que demostrar"
El juvenil argentino lleva seis meses en Europa y atraviesa un período de adaptación sin minutos. El histórico ídolo de River analizó su salida y fue contundente: “Creo que primero tiene que demostrar que está para el Real”.
Jugar en River no es lo mismo que hacerlo en el Real Madrid. Cambia la liga, cambian los rivales y, sobre todo, cambia la exigencia. Franco Mastantuono lo está viviendo en carne propia. A seis meses de su desembarco en la "Casa Blanca", el talentoso volante de apenas 18 años atraviesa un lógico proceso de adaptación al fútbol europeo, aunque la impaciencia del entorno no le da demasiado margen.
El juvenil surgido en River todavía busca su lugar en un plantel repleto de estrellas y, en las últimas tres presentaciones, no sumó minutos. Mientras el entrenador Álvaro Arbeloa destacó semanas atrás que “sus cualidades se ven enseguida”, una parte del madridismo considera que su salida de Núñez fue demasiado prematura.
En ese contexto, una voz autorizada del mundo River tomó posición. Norberto “Beto” Alonso, campeón del mundo e ídolo eterno del club, analizó la situación con franqueza. “Yo no sé si Mastantuono tiene el factor sorpresa en el Real Madrid”, expresó, señalando que en Europa los rivales ya conocen su tendencia a enganchar hacia el medio y buscar el remate.
Lejos de lamentar la transferencia, Alonso fue claro: “Fue una venta que a River lo benefició”. Sin embargo, también dejó en claro que, desde lo futbolístico, quizá hubiera sido conveniente un proceso más prolongado en el fútbol argentino. “Para que lo disfrute la gente, dejalo por lo menos tres años acá”, sostuvo.
El Beto fue incluso más allá en su análisis sobre el presente inmediato del juvenil: “Lo están matando. ¿Sabés por qué? Creo que ese chico va a terminar en un equipo de más abajo. Después, a lo mejor vuelve al Real. Pero primero tiene que demostrar que está para el Real”, dijo.
Entre la paciencia y la presión, Mastantuono transita su primera gran prueba europea. El talento está. Ahora, el desafío es demostrarlo en el escenario más exigente del mundo.