¿Qué perfume tengo que usar según mi personalidad? Esto dicen los expertos

El perfume es más que un aroma agradable para el olfato popio o las narices de otros, ya que también puede reflejar gran parte de nuestra personalidad. Incluso pueden hacernos sentir seguros y comunicar a los demás quiénes somos. Esto lo confirma la embajadora de Fragancias de la renombrada marca Dior en España, Esperanza Pintado, que advierte que "los perfumes van ligados a las emociones".
"El perfume es el arte que revive las memorias", cita el medio Cosmopolitan a Francis Kurdjian, famoso creador de perfumes francés. Así distintos especialistas destacan que el aroma es nuestra carta de presentación e incluso puede formar parte de lo que nos identifica. Según aseguran, los perfumistas buscan hacernos viajar hacia esas emociones, reforzadas por las campañas detrás de las mismas, siempre relacionadas con sensaciones y estilos de vida muy concretos.
Los perfumes según la personalidad
Para conocer los enlaces entre la persona y el perfume, la famosa revista separó a los productos del mercado en distintos grupos: floral, dulce, oriental y/o amaderado, frutal, chipre, cítrico y acuático. Estos pueden asociarse con las distintas personalidades de la siguiente manera:
1. Perfumes florales: ideales para las más románticas y cálidas. Las chicas que buscan un ramo de flores hecho frasco también son optimistas, sociables y muy sensibles. Además, suelen tener un gusto refinado para la moda y la decoración, aunque lo nieguen pues también son bastante modestas.
2. Perfumes dulces: Si piensas que la cualidad aromática de este grupo tiene algo que ver con la personalidad de las que los llevan, te equivocas. Las chicas que buscan perfumes dulces son todo lo contrario: cañeras, revolucionarias, inconformistas pero, sobre todo, extremadamente 'sexies' y explosivas. De ahí que sientan especial atracción por los ingredientes del grupo 'Gourmand', de entre los que se encuentran los afrodisiacos más atractivos.
3. Perfumes orientales: también ideales para románticas que, al contrario que las del primer grupo, sean también apasionadas y muy sensuales. Además, esta clase de chica es especialmente extrovertida y afectuosa. En general, buscan impresionar con su aroma, por lo que priorizan la selección de notas exóticas. Estas también pueden ser extremadamente afrodisiacas, por lo que son perfumes ideales para salir de fiesta o para una primera, segunda o tercera cita.
4. Perfumes frutales: a pesar de que también pueden ser muy dulces, los perfumes con frutas suelen ser algo más frescos y menos especiados que los del segundo grupo. Es por eso que son ideales para chicas exuberantes pero divertidas, con carácter pero inteligentes y, sobre todo muy aventureras.
5. Perfumes verdes: hablamos de la familia conocida como 'Chipre', la cual es tan fresca y sofisticada como las mujeres que la llevan. Esta es esa clase de perfumes que huelen a limpio, a bosque, a sábanas blancas... Es por eso que sus usuarias más fieles son ordenadas, ambiciosas, elegantes, perfeccionistas y, por lo tanto, sumamente cuidadosas con los detalles.
6. Perfumes cítricos: cuando hablamos de perfumes de verano, nos referimos a los de este grupo. Sobra decir que el perfil perfecto para este grupo son las que viven en una temporada estival constante, ¿verdad? O, dicho de otra forma, chicas alegres, optimistas, generosas y con un alma libre. Como dato curioso, te diremos que la mayoría de perfumes cítricos también son 'unisex'.
7. Perfumes acuáticos: terminamos con este peculiar grupo que, como el de los cítricos, también recuerda al verano. Sus notas inspiran confianza, tranquilidad, elegancia, limpieza, transparencia y seguridad. Justo lo que nos transmiten sus usuarias más adeptas.
