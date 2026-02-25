¿Qué perfume tengo que usar según mi personalidad? Esto dicen los expertos

2. Perfumes dulces: Si piensas que la cualidad aromática de este grupo tiene algo que ver con la personalidad de las que los llevan, te equivocas. Las chicas que buscan perfumes dulces son todo lo contrario: cañeras, revolucionarias, inconformistas pero, sobre todo, extremadamente 'sexies' y explosivas. De ahí que sientan especial atracción por los ingredientes del grupo 'Gourmand', de entre los que se encuentran los afrodisiacos más atractivos.