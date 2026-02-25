Último Primer Día: lo que necesitás saber para cuidar a tu hijo

Advertencia: “No vamos a dejar entrar chicos que no estén en buenas condiciones”

Ante la popularización de los festejos del Último Primer Día (UPD) entre los alumnos del último año del secundario, el Ministerio de Educación de Tucumán fijó una postura institucional estricta. La titular de la cartera, Susana Montaldo, confirmó que ya se emitió un comunicado oficial a las instituciones y que se está coordinando un trabajo de control exhaustivo junto al Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA). Serán inflexible respecto al estado en el que los estudiantes se presenten en los establecimientos educativos. Montaldo anticipó que no se permitirá el ingreso de aquellos que evidencien haber consumido sustancias durante la madrugada. Nosotros no vamos a dejar entrar chicos que no estén en buenas condiciones de salud, pensamos que es un respeto por la escuela”, argumentó. El foco está puesto en la prevención y, fundamentalmente, en la responsabilidad de las familias, señaló. En ese sentido, cuestionó el financiamiento de este tipo de eventos y lanzó un mensaje directo: “les decimos a los padres que es una pena que ellos paguen una entrada para que los chicos vayan a consumir alcohol u otra sustancia y lleguen a la escuela en esas condiciones”.



