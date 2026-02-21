El Ministerio de Educación de Tucumán proyecta 910 horas anuales en primaria

En paralelo, continuará el ciclo de capacitaciones gratuitas y en servicio para docentes. Este año se repetirán los cursos de Inteligencia Artificial destinados a quienes no pudieron realizarlos en 2025 y se profundizarán contenidos para quienes ya participaron. El objetivo oficial es que hacia fin de año el 100% de los educadores esté preparado para afrontar los desafíos que plantea la Inteligencia Artificial, tanto en el aula como en la vida cotidiana.