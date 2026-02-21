El Ministerio de Educación de Tucumán proyecta 910 horas anuales en primaria

Con 183 días de clases previstos entre el 2 de marzo y el 18 de diciembre de 2026 -en un calendario atravesado por 19 feriados nacionales y provinciales, incluidos tres feriados puente-, el Ministerio de Educación comunicó la planificación del próximo ciclo lectivo, a la vez que afirmó que Tucumán supera las 760 horas anuales fijadas como referencia por el Consejo Federal de Educación.
Según datos oficiales, la provincia alcanza 910 horas en el nivel primario gracias a la extensión de la jornada en el 66% de las escuelas, que hoy beneficia a 59.728 alumnos, y en 197 establecimientos con más de siete u ocho horas diarias el total asciende a 1.288 y 1.472 horas anuales, respectivamente.
El informe oficial indica que desde el inicio de la gestión el gobernador Osvaldo Jaldo, la cartera educativa sostiene que viene incrementando de manera progresiva la carga horaria en todos los niveles y modalidades. En el nivel primario, la extensión de la jornada alcanza hoy al 66% de las escuelas y beneficia a 59.728 alumnos. Con ese esquema, la provincia computa 910 horas anuales de clase, por encima de las 760 horas fijadas como referencia por el Consejo Federal de Educación.
El documento añade que existen 197 establecimientos con jornadas superiores a 7 u 8 horas diarias. En esos casos, la carga anual se eleva a 1.288 y 1.472 horas, respectivamente. La meta planteada es llevar la jornada extendida al 100% de las escuelas, una decisión que -según remarcan- implica una inversión sostenida por parte del Gobierno provincial.
La ampliación horaria comenzó a implementarse en 2024, al inicio de la gestión de la ministra Susana Montaldo. De acuerdo con la cartera, esa medida permitió fortalecer los programas de alfabetización y el desarrollo de habilidades socioemocionales. También posibilitó que las instituciones cuenten con comedor escolar y chequeos médicos al comienzo del año, en articulación con el Ministerio de Salud.
Para este año, Educación anunció la continuidad de las políticas de alfabetización en todos los niveles y modalidades, junto con la adhesión al “Compromiso Federal por la Matemática”, establecido por la Resolución N° 510 del Consejo Federal de Educación. La apuesta oficial coloca a esa disciplina como eje central de la formación ciudadana en un contexto atravesado por datos, información y decisiones complejas.
Apuestas
En ese marco, se prevén jornadas lúdicas con eje en matemática, clases de ajedrez -presentes en gran parte de las escuelas-, torneos, olimpíadas y propuestas desde el nivel inicial. También está prevista la producción y distribución de materiales pedagógicos y el desarrollo de recursos digitales orientados a fortalecer el trabajo en el aula y promover la inclusión.
Durante 2025 se distribuyeron 2.235 tablets y 800.000 libros (entre manuales y obras literarias) en todas las escuelas primarias de la provincia. A la par, se impulsa la formación docente continua con foco en estrategias de intensificación, enseñanza situada y evaluación formativa. Actualmente se realiza una encuesta para relevar las necesidades de capacitación en Matemática en los distintos niveles del sistema.
Otro de los anuncios es la organización del II Congreso Provincial de Educación, que este año sumará la participación de padres con el objetivo de afianzar el vínculo entre familia y escuela. Fuentes del Ministerio señalaron que situaciones de bullying, violencia y autoagresión obligan a reforzar una mirada integral sobre los estudiantes y a consolidar el trabajo conjunto con los adultos responsables.
En el nivel secundario, y en vísperas del debate por una nueva ley de educación, la provincia seleccionó 29 escuelas para poner en marcha el proyecto “Escuelas Innova”. Con el acompañamiento de equipos técnicos nacionales, la iniciativa propone instituciones con mayor dinamismo, incorporación pedagógica de tecnología y modalidades de cursado más atractivas.
En paralelo, continuará el ciclo de capacitaciones gratuitas y en servicio para docentes. Este año se repetirán los cursos de Inteligencia Artificial destinados a quienes no pudieron realizarlos en 2025 y se profundizarán contenidos para quienes ya participaron. El objetivo oficial es que hacia fin de año el 100% de los educadores esté preparado para afrontar los desafíos que plantea la Inteligencia Artificial, tanto en el aula como en la vida cotidiana.