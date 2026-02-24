Secciones
EspectáculosFamosos

¿Por qué estuvo presa Divina Gloria? La historia detrás de su detención

"Dormía en una litera sin colchón": El traumático paso de Divina Gloria por el penal de mujeres.

¿Por qué estuvo presa Divina Gloria? La historia detrás de su detención ¿Por qué estuvo presa Divina Gloria? La historia detrás de su detención
Hace 11 Min

Para muchos, la imagen de Divina Gloria está ligada indisolublemente a la risa, el desparpajo del under y las plumas junto a Alberto Olmedo. Sin embargo, al cumplir los 18 años, la actriz vivió un episodio que ella misma define como "el infierno": siete días y siete noches en la cárcel de mujeres de Ezeiza.

El origen del conflicto

Todo comenzó una mañana en Ramos Mejía, en la casa que compartía con su primer novio, un joven apodado "Loquillo". Al intentar salir de la vivienda, fueron abordados por ocho policías de civil que procedieron a destrozar el lugar en busca de un cargamento de droga. "Parece ser que buscaban un kilo y medio de marihuana", recuerda la actriz. A pesar de que solo encontraron una "tuca" (el resto de un cigarrillo de marihuana), Divina terminó tras las rejas.

Días de oscuridad

La experiencia fue traumática y marcada por la precariedad. Dormía en una litera sin colchón y pasaba el tiempo llorando.

Su único consuelo fue el libro Flores robadas de los jardines de Quilmes, de Jorge Asís, que intentaba leer con la tenue luz que entraba por una ventanita hacia la ruta.

A su corta edad, Divina no comprendía los procesos legales. Cuando un juez le preguntó si tenía abogado, ella respondió desde su inocencia: "¿Un qué? Yo soy una niña de escuela, de teatro y purpurina".

Siete días después, fue liberada sin entender del todo quién gestionó su salida. El impacto fue tal que el olor de la cárcel quedó impregnado en su memoria para siempre. Curiosamente, tras esa semana de oscuridad, la vida la catapultó de inmediato al éxito rutilante: pasó de la celda en Ezeiza directamente a los sets de No toca botón y a grabar su primer disco, Desnudita es mejor.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Jaldo aplica su manual: apoyo a Milei y aguante ante las críticas
1

Jaldo aplica su manual: apoyo a Milei y aguante ante las críticas

El citricultor Zamora pagará una millonaria reparación y no será enjuiciado por presunto robo de agua
2

El citricultor Zamora pagará una millonaria reparación y no será enjuiciado por presunto robo de agua

Caso Érika: Justina Gordillo relató lo que observó en la casa donde se cometió el crimen
3

Caso Érika: Justina Gordillo relató lo que observó en la casa donde se cometió el crimen

Arresto domiciliario para Facundo Ale, el hijo de “El Mono” Ale
4

Arresto domiciliario para Facundo Ale, el hijo de “El Mono” Ale

Con la salida de Sandra Mendoza, se fractura el PJ en el Senado
5

Con la salida de Sandra Mendoza, se fractura el PJ en el Senado

Caso Érika: Justina Gordillo contó cómo era la tormentosa relación con Sosa
6

Caso Érika: Justina Gordillo contó cómo era la tormentosa relación con Sosa

Más Noticias
Hay alerta amarilla por vientos de hasta 90 km/h: cuáles son las provincias afectadas

Hay alerta amarilla por vientos de hasta 90 km/h: cuáles son las provincias afectadas

El citricultor Zamora pagará una millonaria reparación y no será enjuiciado por presunto robo de agua

El citricultor Zamora pagará una millonaria reparación y no será enjuiciado por presunto robo de agua

Jaldo aplica su manual: apoyo a Milei y aguante ante las críticas

Jaldo aplica su manual: apoyo a Milei y aguante ante las críticas

El joven tucumano que estaba desaparecido en la Patagonia fue hallado con vida en Neuquén

El joven tucumano que estaba desaparecido en la Patagonia fue hallado con vida en Neuquén

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Comentarios