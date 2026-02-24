¿Por qué estuvo presa Divina Gloria? La historia detrás de su detención

El origen del conflicto

Todo comenzó una mañana en Ramos Mejía, en la casa que compartía con su primer novio, un joven apodado "Loquillo". Al intentar salir de la vivienda, fueron abordados por ocho policías de civil que procedieron a destrozar el lugar en busca de un cargamento de droga. "Parece ser que buscaban un kilo y medio de marihuana", recuerda la actriz. A pesar de que solo encontraron una "tuca" (el resto de un cigarrillo de marihuana), Divina terminó tras las rejas.