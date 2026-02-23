Aluminio chino: tras el cierre de Fate, el Gobierno nacional le quitó el blindaje a la empresa Aluar

La especialista en comercio exterior Yanina Lojo señaló que “desde el punto de vista de la política comercial, la decisión de no prorrogar el antidumping no es menor y tampoco es automática. Las medidas de defensa comercial no están pensadas para transformarse en esquemas permanentes, sino para corregir distorsiones concretas cuando existen pruebas suficientes de dumping y de daño. Si esa evidencia no alcanza el estándar técnico exigido por el Acuerdo Antidumping, la medida debe caer”, insistió.