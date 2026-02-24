Cuatro días de trabajo y tres de descanso: la idea que entusiasma a los jóvenes en España

Trabajar cuatro días y tener tres para vivir. La idea dejó de sonar lejana en España: el 87% de los trabajadores apoya la semana laboral de cuatro días, según el Estudio de Bienestar y Salud Laboral elaborado por Edenred junto a Savia. El dato tomó fuerza luego de que el Congreso de los Diputados rechazara la reducción de la jornada a 37,5 horas semanales.