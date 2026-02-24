El síntoma poco común que ayudó a una mujer a descubrir que tenía cáncer

El diagnóstico de Lucy
Lucy fue diagnosticada con linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta el sistema linfático, el cual es parte del sistema inmunitario del cuerpo. Curiosamente, su madre Melissa también padeció este mismo tipo de cáncer. El linfoma de Hodgkin se forma en el sistema linfático y puede presentar síntomas variados.
Síntomas inesperados
"Desde octubre empecé a tener síntomas: sudores nocturnos y un gran sarpullido cada vez que tomaba una gota de alcohol", contó Lucy en una entrevista con Salford Now, un medio de la Universidad de Salford. Además de estos síntomas, Lucy se sentía más cansada de lo habitual, lo cual le preocupaba. "Fui al médico por primera vez en enero. No me sentía mal, pero pensé que debía hacerme un chequeo. En realidad, lo que más me preocupaba era el cansancio", explicó. Como bailarina, a Lucy le costaba distinguir entre el cansancio normal y algo más serio.
Descubrimiento y diagnóstico
A finales de marzo, Lucy comenzó a notar algunos bultos en su cuello. Una ecografía reveló otro bulto en su pecho. "El que tengo en el cuello empezó a convertirse en un bulto enorme", relató. Insatisfecha con los primeros resultados médicos, Lucy se hizo una tomografía computarizada que confirmó el diagnóstico de linfoma de Hodgkin. A pesar de conocer la gravedad de la enfermedad, Lucy prometió no dejar que el cáncer se apoderara de ella, inspirada en su experiencia cuidando a su madre durante su batalla contra la misma enfermedad.
¿Qué es el linfoma de Hodgkin?
El linfoma de Hodgkin es un tipo de cáncer que afecta el tejido linfático, presente en los ganglios linfáticos, el bazo, el hígado, la médula ósea y otros órganos del cuerpo.
Aunque la causa exacta del linfoma de Hodgkin es desconocida, se cree que infecciones previas con el virus de Epstein-Barr (VEB) pueden contribuir a algunos casos. Este cáncer es más común en personas de entre 15 a 35 años y entre 50 a 70 años. Además, las personas con infección por VIH tienen un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad.
El primer signo del linfoma de Hodgkin suele ser la inflamación indolora de los ganglios linfáticos, que ocurre sin una causa aparente. A medida que la enfermedad avanza, puede extenderse a ganglios linfáticos cercanos y luego a otros órganos como el bazo, el hígado y la médula ósea.
El tratamiento del linfoma de Hodgkin varía según varios factores:
El tipo específico de linfoma de Hodgkin
El estadio de la enfermedad (cuánto se ha diseminado)
La edad del paciente y otros problemas de salud
Otros síntomas como pérdida de peso, sudoración nocturna y fiebre
Las opciones de tratamiento incluyen quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia. En casos donde el linfoma reaparece o no responde al tratamiento inicial, se puede administrar quimioterapia en dosis altas seguida de un trasplante de células madre utilizando las propias células del paciente.
Síntomas del linfoma de Hodgkin
Es crucial conocer los síntomas del linfoma de Hodgkin para un diagnóstico temprano. Según la Sociedad Americana contra el Cáncer, los síntomas pueden incluir:
Fiebre intermitente sin infección
Sudoración nocturna profusa
Pérdida de peso involuntaria
Picazón en la piel
Sensación de cansancio constante
Pérdida del apetito
Tos, dificultad para respirar y dolor en el pecho
Algunas veces, el único síntoma puede ser un cansancio persistente. Ante cualquier señal sospechosa, es esencial consultar a un médico.
La lucha de Lucy
Lucy no permitió que el diagnóstico de cáncer la derrotara. Continuó con su vida y se graduó con honores en Danza en la Universidad de Salford. Su historia es un poderoso recordatorio de la importancia de escuchar a nuestro cuerpo y buscar atención médica cuando algo no parece estar bien.
El caso de Lucy subraya la necesidad de estar atentos a los pequeños cambios en nuestro cuerpo, ya que podrían ser indicativos de algo más serio. Si bien el cáncer puede presentar síntomas inusuales, una detección temprana puede hacer una gran diferencia en el tratamiento y pronóstico de la enfermedad.