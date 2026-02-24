El síntoma poco común que ayudó a una mujer a descubrir que tenía cáncer

¿Qué es el linfoma de Hodgkin?

El linfoma de Hodgkin es un tipo de cáncer que afecta el tejido linfático, presente en los ganglios linfáticos, el bazo, el hígado, la médula ósea y otros órganos del cuerpo.



Aunque la causa exacta del linfoma de Hodgkin es desconocida, se cree que infecciones previas con el virus de Epstein-Barr (VEB) pueden contribuir a algunos casos. Este cáncer es más común en personas de entre 15 a 35 años y entre 50 a 70 años. Además, las personas con infección por VIH tienen un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad.



El primer signo del linfoma de Hodgkin suele ser la inflamación indolora de los ganglios linfáticos, que ocurre sin una causa aparente. A medida que la enfermedad avanza, puede extenderse a ganglios linfáticos cercanos y luego a otros órganos como el bazo, el hígado y la médula ósea.



El tratamiento del linfoma de Hodgkin varía según varios factores: