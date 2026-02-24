Secciones
SociedadSalud

El síntoma poco común que ayudó a una mujer a descubrir que tenía cáncer

Comenzó a sospechar que algo no andaba bien en su cuerpo debido a síntomas inusuales, incluido un sarpullido que aparecía después de consumir alcohol.

El inusual síntoma que ayudó a una mujer a detectar su cáncer a tiempo El inusual síntoma que ayudó a una mujer a detectar su cáncer a tiempo
Hace 1 Hs

El cáncer puede manifestarse de maneras inesperadas, con síntomas que a veces pasan desapercibidos. Lucy Wiswould-Green, una joven de 24 años, comenzó a sospechar que algo no andaba bien en su cuerpo debido a algunos síntomas inusuales, incluido uno que aparecía después de consumir alcohol. 

Cuáles son los factores que aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de páncreas, según Harvard

Cuáles son los factores que aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de páncreas, según Harvard

El diagnóstico de Lucy

Lucy fue diagnosticada con linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta el sistema linfático, el cual es parte del sistema inmunitario del cuerpo. Curiosamente, su madre Melissa también padeció este mismo tipo de cáncer. El linfoma de Hodgkin se forma en el sistema linfático y puede presentar síntomas variados.

Síntomas inesperados

"Desde octubre empecé a tener síntomas: sudores nocturnos y un gran sarpullido cada vez que tomaba una gota de alcohol", contó Lucy en una entrevista con Salford Now, un medio de la Universidad de Salford. Además de estos síntomas, Lucy se sentía más cansada de lo habitual, lo cual le preocupaba. "Fui al médico por primera vez en enero. No me sentía mal, pero pensé que debía hacerme un chequeo. En realidad, lo que más me preocupaba era el cansancio", explicó. Como bailarina, a Lucy le costaba distinguir entre el cansancio normal y algo más serio.

Estas son las prácticas que incrementan el riesgo de tener cáncer de boca

Estas son las prácticas que incrementan el riesgo de tener cáncer de boca

Descubrimiento y diagnóstico

A finales de marzo, Lucy comenzó a notar algunos bultos en su cuello. Una ecografía reveló otro bulto en su pecho. "El que tengo en el cuello empezó a convertirse en un bulto enorme", relató. Insatisfecha con los primeros resultados médicos, Lucy se hizo una tomografía computarizada que confirmó el diagnóstico de linfoma de Hodgkin. A pesar de conocer la gravedad de la enfermedad, Lucy prometió no dejar que el cáncer se apoderara de ella, inspirada en su experiencia cuidando a su madre durante su batalla contra la misma enfermedad.

¿Qué es el linfoma de Hodgkin?

El linfoma de Hodgkin es un tipo de cáncer que afecta el tejido linfático, presente en los ganglios linfáticos, el bazo, el hígado, la médula ósea y otros órganos del cuerpo.

Aunque la causa exacta del linfoma de Hodgkin es desconocida, se cree que infecciones previas con el virus de Epstein-Barr (VEB) pueden contribuir a algunos casos. Este cáncer es más común en personas de entre 15 a 35 años y entre 50 a 70 años. Además, las personas con infección por VIH tienen un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad.

El primer signo del linfoma de Hodgkin suele ser la inflamación indolora de los ganglios linfáticos, que ocurre sin una causa aparente. A medida que la enfermedad avanza, puede extenderse a ganglios linfáticos cercanos y luego a otros órganos como el bazo, el hígado y la médula ósea.

El tratamiento del linfoma de Hodgkin varía según varios factores: 

El tipo específico de linfoma de Hodgkin

El estadio de la enfermedad (cuánto se ha diseminado)

La edad del paciente y otros problemas de salud

Otros síntomas como pérdida de peso, sudoración nocturna y fiebre

Las opciones de tratamiento incluyen quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia. En casos donde el linfoma reaparece o no responde al tratamiento inicial, se puede administrar quimioterapia en dosis altas seguida de un trasplante de células madre utilizando las propias células del paciente.

Síntomas del linfoma de Hodgkin

Es crucial conocer los síntomas del linfoma de Hodgkin para un diagnóstico temprano. Según la Sociedad Americana contra el Cáncer, los síntomas pueden incluir:

Fiebre intermitente sin infección

Sudoración nocturna profusa

Pérdida de peso involuntaria

Picazón en la piel

Sensación de cansancio constante

Pérdida del apetito

Tos, dificultad para respirar y dolor en el pecho

Algunas veces, el único síntoma puede ser un cansancio persistente. Ante cualquier señal sospechosa, es esencial consultar a un médico.

La lucha de Lucy

Lucy no permitió que el diagnóstico de cáncer la derrotara. Continuó con su vida y se graduó con honores en Danza en la Universidad de Salford. Su historia es un poderoso recordatorio de la importancia de escuchar a nuestro cuerpo y buscar atención médica cuando algo no parece estar bien.

El caso de Lucy subraya la necesidad de estar atentos a los pequeños cambios en nuestro cuerpo, ya que podrían ser indicativos de algo más serio. Si bien el cáncer puede presentar síntomas inusuales, una detección temprana puede hacer una gran diferencia en el tratamiento y pronóstico de la enfermedad.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Cómo comienza el cáncer de esófago?: estos son los síntomas a los que hay que prestarle atención

¿Cómo comienza el cáncer de esófago?: estos son los síntomas a los que hay que prestarle atención

Este tipo de cáncer se manifiesta primero con fuerte dolor de espalda: cómo detectarlo a tiempo

Este tipo de cáncer se manifiesta primero con fuerte dolor de espalda: cómo detectarlo a tiempo

Este síntoma silencioso en las manos o muñecas podría alertar sobre un posible cáncer

Este síntoma silencioso en las manos o muñecas podría alertar sobre un posible cáncer

Cáncer de mama: cómo comienza y cuáles son los síntomas iniciales

Cáncer de mama: cómo comienza y cuáles son los síntomas iniciales

Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

Lo más popular
Caso Érika: Justina Gordillo contó cómo era la tormentosa relación con El Militar Sosa
1

Caso Érika: Justina Gordillo contó cómo era la tormentosa relación con "El Militar" Sosa

Jaldo aplica su manual: apoyo a Milei y aguante ante las críticas
2

Jaldo aplica su manual: apoyo a Milei y aguante ante las críticas

El citricultor Zamora pagará una millonaria reparación y no será enjuiciado por presunto robo de agua
3

El citricultor Zamora pagará una millonaria reparación y no será enjuiciado por presunto robo de agua

Caso Érika: Justina Gordillo relató lo que observó en la casa donde se cometió el crimen
4

Caso Érika: Justina Gordillo relató lo que observó en la casa donde se cometió el crimen

Arresto domiciliario para Facundo Ale, el hijo de “El Mono” Ale
5

Arresto domiciliario para Facundo Ale, el hijo de “El Mono” Ale

Tafí del Valle y un debate que excede a los semáforos: “La ciudad está al borde del colapso”
6

Tafí del Valle y un debate que excede a los semáforos: “La ciudad está al borde del colapso”

Más Noticias
Juliana Awada con el rey Felipe y… ¿Mauricio Macri con Chloé Bello?

Juliana Awada con el rey Felipe y… ¿Mauricio Macri con Chloé Bello?

Está en Netflix y es adictiva: la película más cruda de José Coronado que es tendencia

Está en Netflix y es adictiva: la película más cruda de José Coronado que es tendencia

Nuevo aumento en los peajes: cómo quedan los valores en Tucumán

Nuevo aumento en los peajes: cómo quedan los valores en Tucumán

Quién es Danelik Star, la influencer tucumana que entró a Gran Hermano

Quién es Danelik Star, la influencer tucumana que entró a Gran Hermano

Hay alerta amarilla por vientos de hasta 90 km/h: cuáles son las provincias afectadas

Hay alerta amarilla por vientos de hasta 90 km/h: cuáles son las provincias afectadas

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Comentarios