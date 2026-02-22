Cáncer de mama: cómo comienza y cuáles son los síntomas iniciales

Pruebas de prevención

El objetivo de las pruebas de tamización es detectar el cáncer antes de que cause síntomas. Estas pruebas pueden identificar nódulos benignos y ayudar a confirmar su naturaleza. Las pruebas de tamización se realizan en mujeres sanas y asintomáticas para determinar el riesgo de desarrollar cáncer en sus etapas más tempranas, lo que permite tratamientos menos agresivos y un control más efectivo.