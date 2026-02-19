¿Qué significa olvidarse el nombre de las personas, según la ciencia?

Olvidar el nombre de alguien, incluso de una persona conocida, es una experiencia frecuente que puede resultar incómoda o desconcertante. Sin embargo, los especialistas aseguran que este tipo de fallos de memoria son más habituales de lo que se cree y, en la mayoría de los casos, no representan un problema grave.
La memoria humana depende de múltiples factores, como la atención, el cansancio, el estrés y la forma en que el cerebro procesa la información. Según expertos y organizaciones como la Alzheimer's Association, olvidar nombres suele estar relacionado con el funcionamiento normal de la memoria y no necesariamente con enfermedades, especialmente cuando ocurre de manera ocasional.
¿Qué significa que me olvide el nombre de las personas?
Olvidarse de los nombres de las personas y otras cosas relacionadas a la vida cotidiana, están vinculadas a la sobreestimulación de información y al estrés crónico que hoy en día vive la mayoría de la población mundial. También el ritmo de vida acelerado, la hiperconexión y el uso excesivo de pantallas, no son buenos para la memoria.
José Abadi, psicoanalista, describe así la falla de la memoria: “Los olvidos cotidianos se relacionan con una alta tensión emocional, mucha agitación y dispersión. Se empieza a hablar de un tema y rápidamente se pasa a otro, pero la mente está ocupada en otra cosa, mientras se deja lo que hay que hacer. El tener tantas cosas en la cabeza, llevan a la dificultad de focalizar en una idea, porque la energía está puesta en diferentes representaciones en forma simultánea”.
También, haciendo foco en la falla de la memoria cuando queremos recordar un nombre, María Roca, coordinadora científica de la Fundación Ineco, sostiene: “La dificultad en la evocación de una palabra en un momento determinado, es un fenómeno que se conoce como anomia en el mundo de la neurociencia. Este tipo de fallas aparecen en cualquier etapa de la vida. La buena noticia es que no hay que alarmarse”.