¿Es solo la edad o hay algo más? Los tipos de olvidos que podrían indicar un problema real

El cerebro es el órgano más complejo y fascinante del cuerpo humano, y su bienestar es fundamental para llevar una vida saludable. Por su parte, la memoria es la capacidad de los seres humanos para aprender, evocar y almacenar la información aprendida.
Gracias al cerebro, podemos llevar a cabo acciones tan diversas como pensar, hablar, escribir, recordar, bailar, respirar y soñar. Cuando existe algún tipo de deterioro en él, muchas de estas actividades se pueden ver afectadas.
Los expertos médicos investigaron extensamente el cerebro debido a su amplia gama de funciones para determinar cuándo un olvido es normal y cuándo responde a una patología.
¿Qué olvidos pueden ser indicios de problemas de memoria?
Ciertas formas de fallas al recordar son anormales y pueden ser indicativas de problemas mayores:
1. Dificultad para aprender cosas nuevas.
2. Problemas para hacer y comprender cosas que antes eran fáciles.
3. Olvidar conversaciones rápidamente.
4. Perderse en lugares familiares.
5. Repetir historias con frecuencia.
6. Los seres queridos señalan que algo anda mal. Es más probable que un ser querido pueda detectar tempranamente problemas como la repetición de historias en el día a día.
¿Cuál es la causa de la pérdida de memoria?
Aunque el estrés y la ansiedad pueden afectar su capacidad cognitiva, es la edad la que ejerce la mayor influencia.
En cuanto a la pérdida de memoria, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos compartieron los resultados del estudio ‘Demencia y Trastornos Cognitivos Geriátricos’, destacando que después de los 30 años comienza el declive cognitivo, pero se intensifica significativamente después de los 60 años.
La neuróloga Sharon Sha, de la Universidad de Stanford, respalda estos hallazgos al señalar que hay una leve disminución en la memoria a medida que avanza la edad. La doctora destaca que la capacidad de retención de la memoria disminuye en comparación entre un joven adulto y una persona de 60 años.