Secciones
SociedadSalud

¿Es solo la edad o hay algo más? Los tipos de olvidos que podrían indicar un problema real

Los expertos investigaron el cerebro determinar cuándo un olvido es normal y cuándo responde a una patología.

La pérdida de la memoria afecta a nuestra calidad de vida La pérdida de la memoria afecta a nuestra calidad de vida Infobae
Hace 1 Hs

El cerebro es el órgano más complejo y fascinante del cuerpo humano, y su bienestar es fundamental para llevar una vida saludable. Por su parte, la memoria es la capacidad de los seres humanos para aprender, evocar y almacenar la información aprendida. 

Gracias al cerebro, podemos llevar a cabo acciones tan diversas como pensar, hablar, escribir, recordar, bailar, respirar y soñar. Cuando existe algún tipo de deterioro en él, muchas de estas actividades se pueden ver afectadas.

¿Cómo funciona la memoria a corto plazo? la principal afectada en el mal de alzheimer

¿Cómo funciona la memoria a corto plazo? la principal afectada en el mal de alzheimer

Los expertos médicos investigaron extensamente el cerebro debido a su amplia gama de funciones para determinar cuándo un olvido es normal y cuándo responde a una patología.

¿Qué olvidos pueden ser indicios de problemas de memoria?

Ciertas formas de fallas al recordar son anormales y pueden ser indicativas de problemas mayores:

1. Dificultad para aprender cosas nuevas.

2. Problemas para hacer y comprender cosas que antes eran fáciles.

3. Olvidar conversaciones rápidamente.

4. Perderse en lugares familiares.

5. Repetir historias con frecuencia.

6. Los seres queridos señalan que algo anda mal. Es más probable que un ser querido pueda detectar tempranamente problemas como la repetición de historias en el día a día.

¿Cuál es la causa de la pérdida de memoria?

Aunque el estrés y la ansiedad pueden afectar su capacidad cognitiva, es la edad la que ejerce la mayor influencia.

En cuanto a la pérdida de memoria, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos compartieron los resultados del estudio ‘Demencia y Trastornos Cognitivos Geriátricos’, destacando que después de los 30 años comienza el declive cognitivo, pero se intensifica significativamente después de los 60 años.

La neuróloga Sharon Sha, de la Universidad de Stanford, respalda estos hallazgos al señalar que hay una leve disminución en la memoria a medida que avanza la edad. La doctora destaca que la capacidad de retención de la memoria disminuye en comparación entre un joven adulto y una persona de 60 años.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Flavonoides: la sustancia natural que deberías consumir a diario para evitar la pérdida de memoria

Flavonoides: la sustancia natural que deberías consumir a diario para evitar la pérdida de memoria

¿Qué significa olvidarse el nombre de las personas, según la ciencia?

¿Qué significa olvidarse el nombre de las personas, según la ciencia?

Lo más popular
Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral
1

Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral

Una defensora prepara una denuncia contra Patricio Ledezma, el joven agredido en Tafí del Valle
2

Una defensora prepara una denuncia contra Patricio Ledezma, el joven agredido en Tafí del Valle

Reforma laboral: con modificaciones, Diputados votó a favor y el proyecto vuelve al Senado
3

Reforma laboral: con modificaciones, Diputados votó a favor y el proyecto vuelve al Senado

Murió Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria, tras luchar contra una enfermedad devastadora
4

Murió Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria, tras luchar contra una enfermedad devastadora

Diputados aprobó la reforma laboral y Pelli defendió el proyecto: “Si no estás bien parado, el kirchnerismo te lleva puesto”
5

Diputados aprobó la reforma laboral y Pelli defendió el proyecto: “Si no estás bien parado, el kirchnerismo te lleva puesto”

Sí, tus hijos miran porno y este es el efecto que causa en sus cerebros
6

Sí, tus hijos miran porno y este es el efecto que causa en sus cerebros

Más Noticias
Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Las últimas declararciones de Eric Dane antes de morir y el sueño que no pudo cumplir

Las últimas declararciones de Eric Dane antes de morir y el sueño que no pudo cumplir

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral

Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral

Murió Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria, tras luchar contra una enfermedad devastadora

Murió Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria, tras luchar contra una enfermedad devastadora

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Comentarios