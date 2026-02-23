Secciones
El PJ denunció que la reforma laboral implica un "retroceso" y vaticinó que "va a fracasar"

"La historia, tarde o temprano, pone las cosas en su lugar", remarcó el partido conducido por Cristina Kirchner.

Hace 6 Min

El Partido Justicialista (PJ) emitió un comunicado sobre la reforma laboral en el cual definió al proyecto como un "retroceso" y apuntó contra quienes acompañaron la medida en el Congreso, a los que tildó de "expresar otros intereses".

En un documento titulado “Al pueblo trabajador”, el partido que conduce Cristina Kirchner sostuvo que la aprobación de la iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei junto al Fondo Monetario Internacional (FMI) inaugura una "etapa de precarización laboral y de transferencia de riqueza", con impacto directo sobre el salario, el tiempo de trabajo y la salud de los trabajadores.

En ese marco, el espacio político afirmó de manera categórica: “No es modernización. No es actualización. Es retroceso”, y advirtió que, sin un modelo económico que apueste por la industria, la producción y el empleo, no existe ninguna norma capaz de crear trabajo digno.

El texto también cuestionó el discurso oficial que presenta la reforma como un avance y aseguró que, detrás de los conceptos de “libertad” y “modernidad”, se esconde “un programa político, económico y financiero que recorta derechos históricos, debilita la negociación colectiva, extiende la jornada laboral, reduce indemnizaciones y consolida salarios a la baja”. Para el PJ, se trata directamente de “la agenda del Fondo Monetario Internacional convertida en ley”.

A la vez, el partido fue especialmente crítico con los legisladores que acompañaron la iniciativa y los acusó de votar en contra de los principios históricos del movimiento. “Quienes votaron esta reforma lo hicieron contra la doctrina histórica de nuestro movimiento, contra la justicia social y contra quienes dicen representar”, expresó el comunicado. Y remarcó: “El peronismo nació para ampliar derechos, no para convalidar su eliminación; nació para dignificar el trabajo, no para convertirlo en esclavo”.

En otro pasaje, el documento subraya que “un representante del pueblo que avala semejante precarización no expresa al movimiento obrero: expresa otros intereses”, reforzando la crítica política hacia quienes apoyaron la norma.

Además, el PJ destacó que durante el debate por la ley Bases se usó como argumento la generación de empleo y crecimiento económico, algo que, según el partido, terminó en un fracaso.

Informalidad laboral

Según los datos difundidos en el comunicado, desde noviembre de 2023 hasta noviembre de 2025 se registraron 290.602 trabajadores y trabajadoras formales menos y 21.938 empleadores menos. A eso se suma que la informalidad laboral pasó del 41,4% en el cuarto trimestre de 2023 al 43,3% en el tercer trimestre de 2025.

Con ese diagnóstico, el espacio afirmó: “Desde nuestra responsabilidad política afirmamos con claridad: no acompañaremos ninguna norma que legalice la esclavitud laboral”.

En contraposición al rumbo actual, el PJ planteó su propia agenda de modernización laboral, que incluye un salario mínimo acorde a la canasta básica, participación en las ganancias, ampliación de licencias parentales, derecho a la desconexión digital, reducción de la jornada laboral, derechos para trabajadores de plataformas y la creación de un comité mixto de seguridad e higiene, entre otros puntos.

Finalmente, el comunicado concluyó con un mensaje de fuerte contenido político: “La Argentina no necesita menos derechos. Necesita más industria, más producción, mejores salarios y un Estado que fortalezca una sociedad más igualitaria”, y cerró con una advertencia directa: “La historia, tarde o temprano, pone las cosas en su lugar. Y también a quienes, por acción u omisión, eligieron estar del lado equivocado”.

