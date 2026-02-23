El PJ denunció que la reforma laboral implica un "retroceso" y vaticinó que "va a fracasar"

A la vez, el partido fue especialmente crítico con los legisladores que acompañaron la iniciativa y los acusó de votar en contra de los principios históricos del movimiento. “Quienes votaron esta reforma lo hicieron contra la doctrina histórica de nuestro movimiento, contra la justicia social y contra quienes dicen representar”, expresó el comunicado. Y remarcó: “El peronismo nació para ampliar derechos, no para convalidar su eliminación; nació para dignificar el trabajo, no para convertirlo en esclavo”.