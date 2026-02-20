Explosivo cruce: una senadora kirchnerista habló de “helicópteros” y Bullrich la trató de golpista

Lejos de retroceder, López replicó: “No estoy inventando nada nuevo, es la historia real de la Argentina”. Y redobló la apuesta con una pregunta directa a la titular del bloque oficialista: “¿Le duele, señora presidenta, que ha sido parte de estos gobiernos que se han escapado en helicópteros dejando a la Argentina en ruina?”. Bullrich volvió a tomar la palabra y sostuvo: “No, me duele que sean golpistas”.