Explosivo cruce: una senadora kirchnerista habló de “helicópteros” y Bullrich la trató de golpista

El intercambio entre las parlamentarias se produjo en el plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto del Senado. VIDEO.

SENADO. Patricia Bullrich y Florencia López protagonizaron un explosivo cruce. SENADO. Patricia Bullrich y Florencia López protagonizaron un explosivo cruce.
Hace 1 Hs

Un explosivo cruce se produjo este viernes entres Florencia López y Patricia Bullrich durante el plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto, que analizan las modificaciones a la reforma laboral aprobada por Diputados. 

Todo comenzó cuando la senadora kirchnerista denunció presuntas irregularidades y advirtió sobre “el cierre de 21.000 PyMEs y el despido de más de 270.000 trabajadores” como consecuencia de las medidas impulsadas por la gestión libertaria. “El pueblo se va a despertar y no van a alcanzar los helicópteros para que se fuguen como lo hicieron antes”, lanzó López en medio de su intervención.

La frase generó una inmediata reacción de Bullrich, quien interrumpió para responderle: “Pare ahí, golpista”.

Lejos de retroceder, López replicó: “No estoy inventando nada nuevo, es la historia real de la Argentina”. Y redobló la apuesta con una pregunta directa a la titular del bloque oficialista: “¿Le duele, señora presidenta, que ha sido parte de estos gobiernos que se han escapado en helicópteros dejando a la Argentina en ruina?”.  Bullrich volvió a tomar la palabra y sostuvo: “No, me duele que sean golpistas”. 

Reforma laboral: el oficialismo apuró el dictamen y buscará sancionarla el viernes en el Senado

Tras un debate de poco más de una hora, el oficialismo y la oposición dialoguista ratificaron los cambios introducidos por la Cámara de Diputados, al dejar la reforma laboral lista para su sanción definitiva el viernes 27 de febrero. De este modo, el proyecto libertario obtuvo esta mañana dictamen de comisión en el Senado.

La celeridad del tratamiento tiene una explicación política. El Ejecutivo busca que la ley esté sancionada antes del discurso presidencial del próximo 1° de marzo. El despacho de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto aceptaron la eliminación del artículo 44 -referente a las licencias médicas-, que fue el único punto modificado por la Cámara Baja durante la madrugada.

Temas Buenos AiresHonorable Senado de la Nación ArgentinaPatricia BullrichJavier Milei
