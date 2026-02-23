El "círculo rojo" de Milei afina los votos para sancionar la reforma laboral en el Senado

Con el reloj corriendo hacia el final del período de sesiones extraordinarias, La Libertad Avanza (LLA) aceleró las gestiones para asegurar la aprobación de los proyectos enviados por el presidente Javier Milei durante el receso veraniego. Este lunes, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó a una reunión clave con el reducido círculo de confianza del mandatario para ultimar los detalles de la estrategia que desplegarán entre el jueves y el viernes en el Senado.
El encuentro comenzó a las 14:30 en el despacho de Adorni, ubicado en la planta baja de la Casa Rosada. Hasta allí llegaron los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior); la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, acompañado por el armador nacional Eduardo “Lule” Menem.
La mesa chica se completó con la presencia del secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; el asesor presidencial Santiago Caputo; y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, una figura infaltable en este tipo de definiciones.
Según trascendió desde el interior del encuentro, tras la habitual "selfie" de rigor, el equipo se abocó a repasar el conteo de votos y el accionar previsto para las próximas 72 horas.
La obsesión por la reforma laboral
El eje central del intercambio, que este grupo mantiene con regularidad semanal, es la obtención de la sanción definitiva de la reforma laboral. Si bien la iniciativa ya había conquistado el visto bueno de ambas cámaras, debió regresar al Senado luego de que el Poder Ejecutivo accediera a eliminar el artículo 44 (relativo a las licencias por enfermedad) para satisfacer un pedido expreso de la oposición dialoguista.
A pesar de este contratiempo técnico que obligó a un nuevo debate legislativo, en los pasillos de Balcarce 50 impera el optimismo y dan por descontada la aprobación del proyecto para este próximo viernes, consolidando así una de las principales metas de gestión fijadas por la administración libertaria.
Más allá del capítulo laboral, el oficialismo diagramó un cronograma legislativo intenso para la jornada del jueves en la Cámara alta. El temario incluye el debate para sancionar la baja de la edad de imputabilidad, contemplada en el nuevo Régimen Penal Juvenil, y la ratificación del demorado acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
A esta batería de leyes se sumarán las modificaciones a la Ley de Glaciares. Este proyecto resulta clave no solo para el esquema económico de la Casa Rosada, sino porque representa una concesión directa a los pedidos de los gobernadores provinciales.
De concretar este ambicioso paquete legislativo, el presidente Milei lograría cerrar sus planes de verano con éxito, permitiéndole inaugurar el inminente período de sesiones ordinarias en el Congreso con una nueva hoja de ruta y objetivos renovados.