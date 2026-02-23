El "círculo rojo" de Milei afina los votos para sancionar la reforma laboral en el Senado

Con el reloj corriendo hacia el final del período de sesiones extraordinarias, La Libertad Avanza (LLA) aceleró las gestiones para asegurar la aprobación de los proyectos enviados por el presidente Javier Milei durante el receso veraniego. Este lunes, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó a una reunión clave con el reducido círculo de confianza del mandatario para ultimar los detalles de la estrategia que desplegarán entre el jueves y el viernes en el Senado.