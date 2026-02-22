México: impactantes imágenes de los ataques del Cártel Jalisco Nueva Generación tras la muerte del capo narco “El Mencho”
La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, abatido en un operativo del Ejército mexicano, desató una ola de violencia en el occidente del país, con bloqueos, incendios de vehículos y enfrentamientos armados en distintos puntos de Jalisco y estados vecinos.
La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, desató una ola de violencia en el occidente de México. Tras el operativo encabezado por fuerzas especiales del Ejército Mexicano en Tapalpa, Jalisco, se multiplicaron los narcobloqueos, incendios de vehículos y enfrentamientos armados atribuidos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Videos e imágenes difundidos en redes sociales muestran escenas de caos en rutas, ciudades y accesos estratégicos, mientras las autoridades desplegaban operativos para intentar restablecer el orden.
El operativo que terminó con la vida del líder del CJNG
El despliegue fue encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República.
Durante el enfrentamiento murieron cuatro integrantes del CJNG en el lugar. Otros tres, incluido Oseguera Cervantes, fallecieron durante su traslado aéreo hacia la Ciudad de México, según reportes oficiales preliminares. En el operativo se incautaron armas de alto calibre, vehículos blindados y lanzacohetes con capacidad para derribar aeronaves.
Las autoridades confirmaron que no hubo bajas militares y que dos presuntos integrantes del cártel fueron detenidos.
Narcobloqueos, vehículos incendiados y ciudades paralizadas
Tras conocerse la muerte del capo, se registraron bloqueos coordinados en distintos puntos de Jalisco y zonas limítrofes. En la Zona Metropolitana de Guadalajara, Puerto Vallarta y Zapopan se reportaron incendios de tráileres, automóviles y hasta una pipa en la carretera a Saltillo y en el Periférico Norte.
Las imágenes más impactantes muestran:
Camiones de carga en llamas bloqueando autopistas.
Columnas de humo visibles a varios kilómetros.
Carreteras completamente paralizadas por vehículos incendiados.
Habitantes resguardados en sus viviendas ante el temor a nuevos ataques.
En el corredor hacia Colima, así como en municipios como Ciudad Guzmán, Atoyac y Tapalpa, los bloqueos afectaron tanto autopistas como rutas libres, generando colapsos totales de circulación.
Código rojo y despliegue federal
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó la activación del “código rojo” en todo el estado y la instalación urgente de una mesa de seguridad. Las autoridades recomendaron a la población evitar circular por las zonas afectadas y mantenerse atenta a los comunicados oficiales.
En paralelo, hospitales reforzaron sus protocolos de seguridad ante el riesgo de posibles represalias, mientras continuaban las evaluaciones de daños materiales.
Escenario de alta tensión en México
La presidenta Claudia Sheinbaum convocó a una conferencia junto al gabinete de seguridad para brindar detalles sobre el operativo y la situación posterior.
La caída de “El Mencho”, considerado uno de los narcotraficantes más poderosos y violentos del país, abre ahora un escenario de incertidumbre sobre la estructura del CJNG y posibles disputas internas.
Mientras tanto, las imágenes de los ataques posteriores a su muerte reflejan la capacidad de reacción del grupo criminal y el nivel de tensión que atraviesa el occidente mexicano tras uno de los golpes más significativos contra el narcotráfico en los últimos años.