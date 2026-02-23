Tras la caída del "Mencho", México despliega 10.000 militares en una jornada que dejó casi 60 muertos
El Gobierno reforzó la seguridad en el oeste del país tras la feroz represalia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El oficialismo confirmó la muerte de 27 agentes de seguridad y 30 criminales.
La captura y posterior muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", desencadenó un nivel de violencia y un despliegue de fuerzas de seguridad sin precedentes en la historia reciente de México. Para contener la embestida del cártel más poderoso del país, el gobierno ordenó el despliegue de unos 10.000 efectivos militares, concentrados principalmente en el estado de Jalisco y sus alrededores.
El costo humano de la operación y de los enfrentamientos que le siguieron fue devastador. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó un saldo de casi 60 víctimas fatales. Entre los fallecidos se contabilizan 27 agentes de seguridad (25 efectivos de la Guardia Nacional, un custodio y un funcionario de la fiscalía de Jalisco), 30 presuntos delincuentes y una mujer civil.
Con el correr de las horas, también salieron a la luz los detalles de inteligencia que permitieron acorralar al capo narco de 59 años, por quien Washington ofrecía 15 millones de dólares.
El secretario de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, reveló que el seguimiento al círculo íntimo de Oseguera fue determinante. "Se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del 'Mencho' que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa", detalló. Al cercar el lugar, las fuerzas especiales del Ejército fueron recibidas con ráfagas de fuego por parte de los custodios del criminal, desatando el feroz enfrentamiento que culminó con el líder narco herido de muerte.
El discurso oficial y el miedo en las calles
Desde el Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum buscó proyectar una imagen de control absoluto. Tras destacar el "patriotismo" de los militares, aseguró que el país "está en paz, está en calma" y afirmó que los 229 narcobloqueos registrados el domingo ya habían sido desarticulados. "Amanecimos sin ningún bloqueo y prácticamente se ha restablecido toda la actividad", remarcó la mandataria.
Sin embargo, la realidad en las calles de Guadalajara, capital de Jalisco y futura sede del Mundial 2026, cuenta una historia distinta. Pese a las declaraciones oficiales, agencias internacionales constataron la persistencia de algunos retenes, y la ciudad amaneció con un clima de virtual toque de queda.
Las calles lucieron semivacías y los pocos comercios que abrieron atendieron a través de ventanas o rejas. "Está medio crítica la cosa. Mis familiares hoy no salieron", relató Jorge Martínez, un jubilado de 70 años, a AFP. En la misma línea, Teresa Loza, una analista de datos de 51 años, describió el ambiente: "Ayer definitivamente no había movimiento, estaba muy solo. Al principio sales con un poco de temor". Como medida de precaución, las clases permanecen suspendidas en más de una decena de estados.
Con la muerte de su líder fundador, el futuro del CJNG, designado en 2025 como organización terrorista por Estados Unidos, es la principal preocupación de los especialistas en seguridad nacional.
Gerardo Rodríguez, académico de la Universidad de las Américas, advirtió sobre el vacío de poder que deja una figura "omnipresente" que no designó sucesores claros. "Podríamos ver un escenario tipo Colombia, donde se crean bandas criminales locales", explicó el experto, anticipando una posible balcanización del cártel.
Ante este escenario, el Gobierno federal ya anticipa reacomodos internos. "Estamos muy atentos a cualquier tipo de reacción o de restructuración dentro del cártel. Estamos preparados para eso", concluyó García Harfuch.