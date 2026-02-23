Tras la caída del "Mencho", México despliega 10.000 militares en una jornada que dejó casi 60 muertos

El secretario de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, reveló que el seguimiento al círculo íntimo de Oseguera fue determinante. "Se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del 'Mencho' que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa", detalló. Al cercar el lugar, las fuerzas especiales del Ejército fueron recibidas con ráfagas de fuego por parte de los custodios del criminal, desatando el feroz enfrentamiento que culminó con el líder narco herido de muerte.