Atlético Tucumán visita a Belgrano en Córdoba con una baja sensible y la necesidad de reaccionar

El equipo de Hugo Colace no contará con Leandro Díaz, quien presenta una lesión muscular en los isquiotibiales. El club informó que el delantero tendrá entre 10 y 15 días de recuperación y será seguido de manera progresiva por el Departamento Médico, por lo que quedó descartado para el duelo en Córdoba. Su ausencia abre la puerta a modificaciones en el esquema. Con el posible regreso de Lautaro Godoy, el dibujo podría mutar del 4-4-2 utilizado recientemente a un 4-4-1-1 o incluso a un 4-2-3-1, buscando mayor equilibrio en el mediocampo.