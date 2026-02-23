Atlético Tucumán visita a Belgrano en Córdoba con una baja sensible y la necesidad de reaccionar

El presente obliga a Atlético Tucumán a dar una respuesta fuera de casa. Este martes, desde las 21:30, el “Decano” enfrentará a Belgrano en el estadio Julio César Villagra, en un partido que pondrá a prueba su recuperación futbolística y anímica, en medio de un torneo que hasta ahora le ha resultado esquivo.
El equipo de Hugo Colace no contará con Leandro Díaz, quien presenta una lesión muscular en los isquiotibiales. El club informó que el delantero tendrá entre 10 y 15 días de recuperación y será seguido de manera progresiva por el Departamento Médico, por lo que quedó descartado para el duelo en Córdoba. Su ausencia abre la puerta a modificaciones en el esquema. Con el posible regreso de Lautaro Godoy, el dibujo podría mutar del 4-4-2 utilizado recientemente a un 4-4-1-1 o incluso a un 4-2-3-1, buscando mayor equilibrio en el mediocampo.
También se perfila el retorno de Ignacio Galván, ya recuperado de una molestia en el aductor, quien ingresaría en lugar de Maximiliano Villa. La intención del cuerpo técnico es ajustar piezas para mejorar el funcionamiento de un equipo que todavía no logró sostener regularidad en el campeonato.
El contexto no es favorable para Atlético, que arrastra una racha de 396 días sin ganar como visitante. Además, este será su tercer cruce consecutivo frente a equipos cordobeses. Primero goleó 4-0 a Estudiantes de Río Cuarto en condición de local, resultado que significó su única victoria en el torneo. Luego cayó 2-1 ante Instituto, en un encuentro atravesado por la polémica arbitral que derivó en el reclamo formal del presidente Mario Leito ante la AFA contra Fernando Espinoza.
Del otro lado estará Belgrano, conducido por Ricardo Zielinski, un entrenador con fuerte vínculo con Atlético. Durante sus tres años y medio al frente del club tucumano, llevó al equipo a la final de la Copa Argentina 2017, a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2018 y a disputar competencias internacionales como la Libertadores 2020 y las Sudamericanas 2017 y 2020. El plantel cordobés también cuenta con Adrián Sánchez, otro ex “Decano”, y llega en un buen momento, tras reforzarse en el último mercado y mostrar un funcionamiento sólido.
En ese escenario, Atlético intentará romper su mala racha fuera de casa y reencontrarse con su mejor versión. El desafío no será sencillo, pero el partido de este martes puede marcar un punto de inflexión para un equipo que necesita volver a sumar y recuperar confianza.