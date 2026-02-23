Atlético Tucumán emitió un comunicado en respaldo a la AFA y confirmó su adhesión al paro

El Club Atlético Tucumán expresó su respaldo institucional a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y confirmó que adherirá a la suspensión de la actividad prevista entre el 5 y el 8 de marzo, en el marco del conflicto judicial iniciado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
A través de un comunicado oficial, la institución informó que acompaña la postura fijada por la AFA frente a las informaciones difundidas sobre la citación judicial de sus autoridades. En ese sentido, el club señaló que la entidad rectora del fútbol argentino aclaró que no mantiene deuda fiscal exigible, al sostener que las obligaciones mencionadas en la denuncia fueron abonadas de manera voluntaria antes de su vencimiento. Según se indicó, esa situación se encuentra actualmente bajo análisis de la Cámara de Apelaciones.
Desde Atlético remarcaron que consideran improcedente que obligaciones que, según esa interpretación, no eran exigibles, sean utilizadas como base para una imputación penal. El pronunciamiento se enmarca en la posición adoptada por el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, que resolvió por unanimidad suspender la fecha 9 del torneo y promover la adhesión del resto de las divisiones.
El Club AtlÃ©tico TucumÃ¡n informa que adhiere y respalda el comunicado emitido por la AsociaciÃ³n del FÃºtbol Argentino (AFA) frente a las informaciones difundidas sobre la citaciÃ³n judicial a autoridades de dicha entidad.— AtlÃ©tico TucumÃ¡n (@ATOficial) February 23, 2026
El club confirmó que acompañará esa medida como señal de apoyo institucional a la conducción de la AFA frente a la denuncia presentada por el organismo recaudador. La decisión implica la paralización de la actividad durante cuatro días, en coincidencia con las fechas en que fueron citados a declarar dirigentes de la entidad.
En el mismo documento, el "Decano" reafirmó su respaldo al modelo de clubes organizados como asociaciones civiles sin fines de lucro y destacó la importancia de preservar la autonomía de las instituciones deportivas. También remarcó la necesidad de mantener una posición común entre las entidades ante la situación planteada.