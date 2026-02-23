Secciones
DeportesFútbol

Atlético Tucumán emitió un comunicado en respaldo a la AFA y confirmó su adhesión al paro

El club se sumó a la medida resuelta por la Liga Profesional y sostuvo que la entidad rectora no mantiene obligaciones fiscales exigibles en la causa iniciada por ARCA.

POSTURA. La institución acompañó la decisión adoptada por los dirigentes y expresó su apoyo a la conducción de la entidad. POSTURA. La institución acompañó la decisión adoptada por los dirigentes y expresó su apoyo a la conducción de la entidad. ./X @ATOficial
Hace 1 Hs

El Club Atlético Tucumán expresó su respaldo institucional a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y confirmó que adherirá a la suspensión de la actividad prevista entre el 5 y el 8 de marzo, en el marco del conflicto judicial iniciado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

A través de un comunicado oficial, la institución informó que acompaña la postura fijada por la AFA frente a las informaciones difundidas sobre la citación judicial de sus autoridades. En ese sentido, el club señaló que la entidad rectora del fútbol argentino aclaró que no mantiene deuda fiscal exigible, al sostener que las obligaciones mencionadas en la denuncia fueron abonadas de manera voluntaria antes de su vencimiento. Según se indicó, esa situación se encuentra actualmente bajo análisis de la Cámara de Apelaciones.

Desde Atlético remarcaron que consideran improcedente que obligaciones que, según esa interpretación, no eran exigibles, sean utilizadas como base para una imputación penal. El pronunciamiento se enmarca en la posición adoptada por el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, que resolvió por unanimidad suspender la fecha 9 del torneo y promover la adhesión del resto de las divisiones.

El club confirmó que acompañará esa medida como señal de apoyo institucional a la conducción de la AFA frente a la denuncia presentada por el organismo recaudador. La decisión implica la paralización de la actividad durante cuatro días, en coincidencia con las fechas en que fueron citados a declarar dirigentes de la entidad.

En el mismo documento, el "Decano" reafirmó su respaldo al modelo de clubes organizados como asociaciones civiles sin fines de lucro y destacó la importancia de preservar la autonomía de las instituciones deportivas. También remarcó la necesidad de mantener una posición común entre las entidades ante la situación planteada.

Temas Buenos AiresSan Miguel de TucumánMario LeitoClaudio "Chiqui" TapiaArgentinaPablo TovigginoLiga Profesional de FútbolClub Atlético Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La AFA reprogramó el partido de Atlético Tucumán: ¿cuándo jugará frente a Instituto?

La AFA reprogramó el partido de Atlético Tucumán: ¿cuándo jugará frente a Instituto?

Cómo fue la reunión clave entre Mario Leito, Pablo Toviggino y la cúpula de la AFA

Cómo fue la reunión clave entre Mario Leito, Pablo Toviggino y la cúpula de la AFA

Boca y Racing, un clásico con presión y urgencias en La Bombonera

Boca y Racing, un clásico con presión y urgencias en La Bombonera

Mario Leito expondrá en Buenos Aires la postura institucional de Atlético Tucumán tras la polémica arbitral

Mario Leito expondrá en Buenos Aires la postura institucional de Atlético Tucumán tras la polémica arbitral

La Justicia autorizó a Claudio Chiqui Tapia a salir del país bajo fianza

La Justicia autorizó a Claudio "Chiqui" Tapia a salir del país bajo fianza

Lo más popular
Caso Érika: Gordillo reveló que El Militar Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada
1

Caso Érika: Gordillo reveló que "El Militar" Sosa le pidió ayuda por una joven descompensada

Caso Zamora: dictaron una probation al empresario, que deberá pagar una millonaria reparación económica
2

Caso Zamora: dictaron una probation al empresario, que deberá pagar una millonaria reparación económica

Fuerte advertencia de la CGT: acusan de entreguistas a los gobernadores peronistas que apoyan la reforma laboral
3

Fuerte advertencia de la CGT: acusan de "entreguistas" a los gobernadores peronistas que apoyan la reforma laboral

Sandra Mendoza sería una de las peronistas que abandonan el bloque en el Senado
4

Sandra Mendoza sería una de las peronistas que abandonan el bloque en el Senado

Darío Zamoratte respaldó la gestión de “Chiqui” Tapia en la AFA: “Es una de las mejores asociaciones del mundo”
5

Darío Zamoratte respaldó la gestión de “Chiqui” Tapia en la AFA: “Es una de las mejores asociaciones del mundo”

Un ACV habría sido la causa detrás de la desaparición de Luis Bueso
6

Un ACV habría sido la causa detrás de la desaparición de Luis Bueso

Más Noticias
Qué dijo Mario Leito sobre el arbitraje de Fernando Espinoza tras su reunión con Chiqui Tapia

Qué dijo Mario Leito sobre el arbitraje de Fernando Espinoza tras su reunión con "Chiqui" Tapia

Cómo fue la reunión clave entre Mario Leito, Pablo Toviggino y la cúpula de la AFA

Cómo fue la reunión clave entre Mario Leito, Pablo Toviggino y la cúpula de la AFA

Los clubes convocaron a un paro total del fútbol argentino en repudio a la denuncia judicial contra la AFA

Los clubes convocaron a un paro total del fútbol argentino en repudio a la denuncia judicial contra la AFA

Caso Zamora: dictaron una probation al empresario, que deberá pagar una millonaria reparación económica

Caso Zamora: dictaron una probation al empresario, que deberá pagar una millonaria reparación económica

Sandra Mendoza sería una de las peronistas que abandonan el bloque en el Senado

Sandra Mendoza sería una de las peronistas que abandonan el bloque en el Senado

Un ACV habría sido la causa detrás de la desaparición de Luis Bueso

Un ACV habría sido la causa detrás de la desaparición de Luis Bueso

Fuerte advertencia de la CGT: acusan de entreguistas a los gobernadores peronistas que apoyan la reforma laboral

Fuerte advertencia de la CGT: acusan de "entreguistas" a los gobernadores peronistas que apoyan la reforma laboral

Darío Zamoratte respaldó la gestión de “Chiqui” Tapia en la AFA: “Es una de las mejores asociaciones del mundo”

Darío Zamoratte respaldó la gestión de “Chiqui” Tapia en la AFA: “Es una de las mejores asociaciones del mundo”

Comentarios