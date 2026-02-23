Atlético Tucumán emitió un comunicado en respaldo a la AFA y confirmó su adhesión al paro

A través de un comunicado oficial, la institución informó que acompaña la postura fijada por la AFA frente a las informaciones difundidas sobre la citación judicial de sus autoridades. En ese sentido, el club señaló que la entidad rectora del fútbol argentino aclaró que no mantiene deuda fiscal exigible, al sostener que las obligaciones mencionadas en la denuncia fueron abonadas de manera voluntaria antes de su vencimiento. Según se indicó, esa situación se encuentra actualmente bajo análisis de la Cámara de Apelaciones.