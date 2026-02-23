Los clubes convocaron a un paro total del fútbol argentino en repudio a la denuncia judicial contra la AFA

Durante la última reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), los clubes de Primera División tomaron la decisión de convocar a un paro total de actividades en todas las categorías para los días 5, 6, 7 y 8 de marzo. La medida de fuerza surge como señal de repudio ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en materia tributaria.