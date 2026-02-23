Los clubes convocaron a un paro total del fútbol argentino en repudio a la denuncia judicial contra la AFA
El presidente de Atlético Tucumán, Mario Leito, ratificó que la pelota se detendrá en todas las categorías entre el 5 y el 8 de marzo. La medida de fuerza busca respaldar a la conducción ante la denuncia de ARCA por presunta evasión.
Durante la última reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), los clubes de Primera División tomaron la decisión de convocar a un paro total de actividades en todas las categorías para los días 5, 6, 7 y 8 de marzo. La medida de fuerza surge como señal de repudio ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en materia tributaria.
La noticia fue confirmada a este medio por Mario Leito, presidente de Atlético Tucumán. "El motivo es la denuncia que existe en contra de la AFA por organismos estatales, el reclamo de pago de supuestas deudas tributarias que no existen", aseguró el dirigente, ratificando la postura de los clubes.
Según trascendió, durante el cónclave en la calle Viamonte, la tesorería de la AFA presentó documentación oficial para demostrar que la deuda exigida es "cero". Ante esto, y según detalló Leito, la propuesta de detener la pelota salió directamente de los presidentes de los clubes "hasta tanto se aclaren algunas situaciones".
Una fecha clave en Tribunales
El paro no es casual: coincide con el calendario judicial. Para el 5 y 6 de marzo están fijadas las declaraciones indagatorias del presidente Claudio "Chiqui" Tapia y del tesorero Pablo Toviggino ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico. También fueron citados para los primeros días del mes el secretario general, Cristian Malaspina, y Víctor Blanco, ex mandamás de Racing.
El conflicto se originó el pasado 12 de diciembre a partir de una denuncia de ARCA. El ente recaudador inició una causa por una presunta "omisión sistemática" en el pago de tributos y la retención de aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, calculando un perjuicio fiscal superior a los $19.000 millones.