Mario Leito expondrá en Buenos Aires la postura institucional de Atlético Tucumán tras la polémica arbitral

El presidente llevará ante la AFA el descargo del club y solicitará que Fernando Espinoza no vuelva a ser designado en sus partidos tras lo ocurrido en Córdoba.

Atlético Tucumán formalizará este lunes en Buenos Aires su reclamo ante la Asociación del Fútbol Argentino contra el árbitro Fernando Espinoza, luego de la polémica actuación en el partido frente a Instituto. La presentación será encabezada por el presidente Mario Leito, quien expondrá la postura institucional del club tras el análisis interno realizado en los últimos días.

La dirigencia tomó la decisión después de revisar los registros audiovisuales del encuentro, las imágenes difundidas posteriormente y las declaraciones de los futbolistas. El comunicado oficial sostiene que existieron actuaciones arbitrales que perjudicaron de manera sistemática los intereses deportivos de la institución y remarca que la medida busca proteger su patrimonio deportivo.

Uno de los puntos centrales del reclamo está vinculado al criterio disciplinario aplicado durante el partido. Atlético recibió siete tarjetas amarillas, mientras que Instituto no fue sancionado en ninguna ocasión. A eso se sumó el penal cobrado sobre Jhon Córdoba, que fue uno de los detonantes del malestar generalizado dentro del club.

La presentación también incluirá antecedentes que la dirigencia considera relevantes. En otras oportunidades, Leito ya había cuestionado decisiones de Espinoza y solicitado que no vuelva a dirigir al equipo. El propio árbitro, según reveló el presidente en su momento, había expresado que no era rencoroso, pero sí memorioso.

Desde el club aclararon que el reclamo no apunta contra el arbitraje argentino en su conjunto, al que reconocen por su prestigio, sino contra conductas individuales que consideran perjudiciales. El objetivo es que la situación sea evaluada por las autoridades y que Espinoza no vuelva a ser designado en partidos del “Decano”.

En la previa de la presentación, el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, respondió en redes sociales con un mensaje dirigido a la dirigencia tucumana, en el que anticipó, de manera irónica, que será interesante escuchar la exposición de Leito. La respuesta dejó en claro que el tema ya llegó al plano dirigencial y que la reunión de hoy marcará un momento clave para el reclamo tucumano.

