Esta es la habilidad que todas las empresas buscan y que deberías incluir en tu currículum

En mercado laboral actual, destacar entre cientos de postulaciones puede llevar meses. Sin embargo, existe una competencia específica que hoy actúa como un imán para los empleadores y que puede definir el éxito de una búsqueda de trabajo. Según los especialistas, ya no basta con tener una buena formación académica; el secreto está en cómo nos adaptamos a la tecnología que está cambiando el mundo.
Los candidatos que demuestran un sólido dominio de la inteligencia artificial (IA) tienen muchas más probabilidades de despertar el interés de los responsables de contratación. Esto lo aseguró Catherine Fisher, experta en carreras profesionales de LinkedIn, al medio CBS, quien explica que las empresas están adoptando un enfoque de contratación "basado en habilidades" por encima de los métodos tradicionales.
Cómo demostrar que sabemos usar la tecnología
Para quienes buscan empleo, el mejor consejo es enfatizar su conocimiento de la IA destacando cómo utilizan las diferentes herramientas en su rutina diaria. No se trata solo de mencionarlas, sino de explicar el impacto que tienen en nuestra eficiencia. Según Catherine Fisher, describirse de forma original y convincente ayuda a que un currículum o una carta de presentación resalten en un mar de textos que, muchas veces, son producidos de forma genérica por la propia tecnología.
Un punto fundamental es que no es necesario ser un programador informático para demostrar competencia en esta área. El uso de la IA es mucho más cotidiano de lo que pensamos. "Esto no es tan aterrador como parece. Es tan sencillo como entender cómo usarlo para transcribir notas o para ayudarte con tu calendario", señaló la experta.
La pregunta clave en las entrevistas actuales
Llegar a la instancia de la entrevista es el gran paso, pero hay que ir preparados para una pregunta que se volvió casi obligatoria: ¿cómo te hace la IA más productivo? Catherine Fisher instó a los candidatos a tener ejemplos concretos listos para compartir. "Asegurate de tener algunos ejemplos, porque sabes que probablemente te preguntarán: '¿Cómo utilizaste la IA en tu trabajo?'", afirmó.
Más allá de la tecnología, el factor humano sigue siendo un pilar. Las redes personales y profesionales (el famoso networking) continúan siendo la puerta de entrada más efectiva. De hecho, los datos de LinkedIn revelan que el 38% de los responsables de contratación dan prioridad a los candidatos que llegan recomendados. "Asegurate de tener una historia sólida en términos de cómo usas la IA y apóyate en esa red", recomendó la especialista.
Estrategia frente al reclutamiento masivo
El viejo enfoque de "enviar por enviar" currículums a cuanta vacante aparezca, conocido como la técnica de "dispersión y rezo", ya no resultaría efectivo. Hoy, los gerentes de contratación buscan perfiles quirúrgicos. "Hay que ser estratégico en la búsqueda de empleo, porque sabemos que los reclutadores tienen un trabajo que hacer. Necesitan contratar a las personas con las habilidades y la experiencia necesarias para tener éxito en ese puesto", explicó Fisher.
Finalmente, la clave del éxito reside en tres pilares: destacar el conocimiento de IA aplicado a resultados reales, contar una historia personal que diferencie de los textos automatizados ("no querés sonar como las otras 500 personas que usan esas herramientas para escribir su carta de presentación", advirtió Fisher) y nunca subestimar el poder de una recomendación personal.