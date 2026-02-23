Esta es la habilidad que todas las empresas buscan y que deberías incluir en tu currículum

Cómo demostrar que sabemos usar la tecnología

Para quienes buscan empleo, el mejor consejo es enfatizar su conocimiento de la IA destacando cómo utilizan las diferentes herramientas en su rutina diaria. No se trata solo de mencionarlas, sino de explicar el impacto que tienen en nuestra eficiencia. Según Catherine Fisher, describirse de forma original y convincente ayuda a que un currículum o una carta de presentación resalten en un mar de textos que, muchas veces, son producidos de forma genérica por la propia tecnología.