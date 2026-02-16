Starlink ajusta sus tarifas en 2026: cómo reducir el precio de tu servicio

Cómo funciona la gestión flexible del servicio de Starlink

Los usuarios disponen ahora de alternativas claras al momento de solicitar una modificación en su abono. El sistema permite que el movimiento ocurra de forma inmediata o se posponga hasta el cierre mensual. La opción 'Ahora' permite que la modificación se active de inmediato, por lo que el usuario comienza a utilizar la nueva velocidad desde ese mismo instante.